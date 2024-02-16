Комик Михаил Шац* не смог пройти кастинг в израильский сериал

При этом он отметил, что многое в плане творчества у него получается

16 февраля 2024, 15:40, ИА Амител

Михаил Шац / Кадр из видео, опубликованного на YouTube

Российский телеведущий и юморист Михаил Шац*, уехавший из России, рассказал о том, что не смог пройти кастинг в израильские сериалы. Историей он поделился на своем YouTube-канале.

"У меня было две попытки пройти кастинг в израильский сериал, и я оба раза благополучно слился", – сказал Шац*.

Он добавил, что сразу понимал, что не получит роли.

По словам юмориста, многое в творчестве в Израиле у него получается, однако есть моменты, в которых он не может преуспеть.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов