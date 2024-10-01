Комиссия РАН выступила против предложения запретить теорию Дарвина
В комиссии напомнили, что теория эволюции составляет основу современной биологии
01 октября 2024, 23:29, ИА Амител
На фоне призывов исключить теорию Дарвина из школьной программы комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН заявила, что считает недопустимым исключение эволюционной теории из курса биологии для школьников. Об этом сообщает RTVI.
В комиссии напомнили, что теория эволюции составляет основу современной биологии. Она объясняет происхождение всех живых существ от общего предка, включая человека. Это признают специалисты в области биологии, антропологии и палеонтологии как в России, так и за рубежом.
По словам ученых, теория Чарльза Дарвина о причинах появления биологического многообразия стала важной составляющей современных представлений об эволюции. Это учение подтверждено опытным путем, может быть воссоздано в лабораториях и согласуется со знаниями из смежных дисциплин.
"Это можно сравнить с тем, как современная физика дополнила идеи Ньютона. И хотя физика законами Ньютона не исчерпывается, изучать ее без знания Ньютоновской механики невозможно. Так и изучение современной биологии, генетики, микробиологии, генной инженерии и биоинформатики невозможно без теории эволюции", – говорится в сообщении.
С тех пор как вышла книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов", не останавливаются споры вокруг теории эволюции. В настоящее время звучат призывы исключить теорию эволюции из школьной программы. Как объясняет Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, такие предложения лишь отражают недостаток просветительской и научно-популяризаторской деятельности, ведь от запрета теории Дарвина пострадает, прежде всего, будущее российской науки и образования.
00:18:09 02-10-2024
"Гарант" запретит - и не будет полемики:
Уступят попам в тот же час академики!
00:23:05 02-10-2024
Так-то все нормальные люди вообще поржали от этого "предложе"
06:57:32 02-10-2024
неужели ещё остались вменяемые люди в этой стране?
08:31:28 02-10-2024
Креста на них нет, безбожники!!!
10:50:38 02-10-2024
Человек – на редкость любопытная диковинка.
Он считает себя любимцем Творца. Он думает, что отправится на небеса!
У него есть платные учителя, которые твердят ему об этом, а вот им мешает Дарвин.
14:45:47 02-10-2024
Аналогично проталкивают соответствие ЕГЭ "обрезанной" школьной программе, якобы все выпускники имели равные шансы. Например знания выпускников 125 и 42 школ должны проверяться одинаковыми заданиями, но должны быть в рамках программ обеих школ. Депутатам и общественникам недоступны профессионализм и образование. РАН пора создавать подразделения физ защиты, иначе их скоро на костры понесут под бурные одобрямс невежеств
15:33:53 02-10-2024
А кто предложил запретить то? Я догадываюсь
09:07:18 03-10-2024
Если КТО-ТО может в лабаратории что-то создать, то этот КТО-ТО становится творцом и этим подтверждает факт творения, а не теорию эволюции.
09:28:54 03-10-2024
Андрей (09:07:18 03-10-2024) Если КТО-ТО может в лабаратории что-то создать, то этот КТО-... Книги не читаешь и это видно. Дробышевского на Трубе посмотри, а также Журавлева, Бычкова Андрея Юрьевича
16:55:08 03-10-2024
Андрей (09:07:18 03-10-2024) Если КТО-ТО может в лабаратории что-то создать, то этот КТО-... Точно так! Да ещё и берёт те элементы, которые уже созданы.
16:54:14 03-10-2024
Интересно, что же это за подтверждения в лабораторных условиях? И как " теория" эволюции объясняет зарождение жизни? Нигде не читала.