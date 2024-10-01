Комиссия РАН выступила против предложения запретить теорию Дарвина

В комиссии напомнили, что теория эволюции составляет основу современной биологии

01 октября 2024, 23:29, ИА Амител

Статуя Чарльза Дарвина / Фото: pxhere.com

На фоне призывов исключить теорию Дарвина из школьной программы комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН заявила, что считает недопустимым исключение эволюционной теории из курса биологии для школьников. Об этом сообщает RTVI.

В комиссии напомнили, что теория эволюции составляет основу современной биологии. Она объясняет происхождение всех живых существ от общего предка, включая человека. Это признают специалисты в области биологии, антропологии и палеонтологии как в России, так и за рубежом.

По словам ученых, теория Чарльза Дарвина о причинах появления биологического многообразия стала важной составляющей современных представлений об эволюции. Это учение подтверждено опытным путем, может быть воссоздано в лабораториях и согласуется со знаниями из смежных дисциплин.

"Это можно сравнить с тем, как современная физика дополнила идеи Ньютона. И хотя физика законами Ньютона не исчерпывается, изучать ее без знания Ньютоновской механики невозможно. Так и изучение современной биологии, генетики, микробиологии, генной инженерии и биоинформатики невозможно без теории эволюции", – говорится в сообщении.

С тех пор как вышла книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов", не останавливаются споры вокруг теории эволюции. В настоящее время звучат призывы исключить теорию эволюции из школьной программы. Как объясняет Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, такие предложения лишь отражают недостаток просветительской и научно-популяризаторской деятельности, ведь от запрета теории Дарвина пострадает, прежде всего, будущее российской науки и образования.