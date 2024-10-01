НОВОСТИНаука и образование

Комиссия РАН выступила против предложения запретить теорию Дарвина

В комиссии напомнили, что теория эволюции составляет основу современной биологии

01 октября 2024, 23:29, ИА Амител

Статуя Чарльза Дарвина / Фото: pxhere.com
Статуя Чарльза Дарвина / Фото: pxhere.com

На фоне призывов исключить теорию Дарвина из школьной программы комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН заявила, что считает недопустимым исключение эволюционной теории из курса биологии для школьников. Об этом сообщает RTVI.

В комиссии напомнили, что теория эволюции составляет основу современной биологии. Она объясняет происхождение всех живых существ от общего предка, включая человека. Это признают специалисты в области биологии, антропологии и палеонтологии как в России, так и за рубежом.

По словам ученых, теория Чарльза Дарвина о причинах появления биологического многообразия стала важной составляющей современных представлений об эволюции. Это учение подтверждено опытным путем, может быть воссоздано в лабораториях и согласуется со знаниями из смежных дисциплин.

"Это можно сравнить с тем, как современная физика дополнила идеи Ньютона. И хотя физика законами Ньютона не исчерпывается, изучать ее без знания Ньютоновской механики невозможно. Так и изучение современной биологии, генетики, микробиологии, генной инженерии и биоинформатики невозможно без теории эволюции", – говорится в сообщении.

С тех пор как вышла книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов", не останавливаются споры вокруг теории эволюции. В настоящее время звучат призывы исключить теорию эволюции из школьной программы. Как объясняет Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, такие предложения лишь отражают недостаток просветительской и научно-популяризаторской деятельности, ведь от запрета теории Дарвина пострадает, прежде всего, будущее российской науки и образования.

Наука

Комментарии 11

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Гость

00:18:09 02-10-2024

"Гарант" запретит - и не будет полемики:
Уступят попам в тот же час академики!

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Кхм...

00:23:05 02-10-2024

Так-то все нормальные люди вообще поржали от этого "предложе"

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Элен без ребят

06:57:32 02-10-2024

неужели ещё остались вменяемые люди в этой стране?

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Гость

08:31:28 02-10-2024

Креста на них нет, безбожники!!!

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бийчанин

10:50:38 02-10-2024

Человек – на редкость любопытная диковинка.
Он считает себя любимцем Творца. Он думает, что отправится на небеса!
У него есть платные учителя, которые твердят ему об этом, а вот им мешает Дарвин.

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Гость

14:45:47 02-10-2024

Аналогично проталкивают соответствие ЕГЭ "обрезанной" школьной программе, якобы все выпускники имели равные шансы. Например знания выпускников 125 и 42 школ должны проверяться одинаковыми заданиями, но должны быть в рамках программ обеих школ. Депутатам и общественникам недоступны профессионализм и образование. РАН пора создавать подразделения физ защиты, иначе их скоро на костры понесут под бурные одобрямс невежеств

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Vek

15:33:53 02-10-2024

А кто предложил запретить то? Я догадываюсь

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Андрей

09:07:18 03-10-2024

Если КТО-ТО может в лабаратории что-то создать, то этот КТО-ТО становится творцом и этим подтверждает факт творения, а не теорию эволюции.

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Гость

09:28:54 03-10-2024

Андрей (09:07:18 03-10-2024) Если КТО-ТО может в лабаратории что-то создать, то этот КТО-... Книги не читаешь и это видно. Дробышевского на Трубе посмотри, а также Журавлева, Бычкова Андрея Юрьевича

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Гость

16:55:08 03-10-2024

Андрей (09:07:18 03-10-2024) Если КТО-ТО может в лабаратории что-то создать, то этот КТО-... Точно так! Да ещё и берёт те элементы, которые уже созданы.

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Елена

16:54:14 03-10-2024

Интересно, что же это за подтверждения в лабораторных условиях? И как " теория" эволюции объясняет зарождение жизни? Нигде не читала.

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