Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки в закон о запрете телефонов в школе

Телефоны можно будет использовать только в ситуациях, связанных с возникновением опасности для жизни или здоровья

04 декабря 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки ко второму чтению в законопроект о запрете на использование телефонов в школах. Об этом сообщает телеграм-канал РВНП.

Из проекта убрали положение, которое разрешало бы пользоваться телефонами в тех случаях, когда образовательная программа позволяет обращаться к гаджетам.

Глава комитета Ольга Казакова на заседании пояснила, что для образовательных целей при необходимости будут использоваться школьные гаджеты, а не личные.

Отмечается, что использовать телефоны на уроках можно будет только в том случае, если есть опасность для жизни и здоровья учеников или сотрудников образовательных учреждений.