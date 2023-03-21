Коммерция и интеллектуальные системы. В колледже АлтГТУ появились новые специальности

Направление СПО развивают и другие высшие учебные заведения

21 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Алтайский политехнический университет / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Учебные заведения Алтайского края продолжают расширять направления среднего профессионального образования. Накануне в колледже Алтайского технического университета объявили об открытии новых специальностей СПО. Кроме того, новые направления некоторое время назад появились и в колледже АлтГУ, а также на базе Алтайского медицинского университета.

Колледж АлтГТУ

С этого года колледж технического вуза предлагает для абитуриентов два новых направления:

"Интеллектуальные интегрированные системы";

"Коммерция (по отраслям)".

Студенты "Интеллектуальных интегрированных систем" научатся разрабатывать программное обеспечение, использовать современные языки программирования, проектировать интеллектуальные интегрированные системы, работать с базами данных, а также освоят технологии глубокого обучения нейронных сетей, которые с каждым днём набирают всё большую популярность в разных отраслях.

Поступить на эту специальность можно на базе 9 и 11 классов, срок обучения по очной форме составляет 2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев соответственно.

Для учащихся по специальности "Коммерция" предусмотрены курсы по налаживанию коммуникации с деловыми партнёрами, проведению маркетинговых исследований рынка, управлению товарными запасами и потоками с применением логистических систем. Поступить можно только после 11 класса и срок обучения по очной форме составит 1 год 10 месяцев.

Зачисление будет производиться по среднему баллу аттестата о среднем или основном общем образовании.

Следует отметить, что АлтГТУ – единственный вуз в России, который в этом году получил лицензию на ведение образовательной деятельности по специальности "Интеллектуальные интегрированные системы".

"Эта специальность является очень востребованной на рынке труда", – считают в университете.

Колледж АлтГУ

В конце 2022 года линейка новых специальностей появилась и в колледже Алтайского государственного университета. Для абитуриентов доступны такие программы, как:

"Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем";

"Реклама";

"Технология аналитического контроля химических соединений".

На направлении "информационная безопасность" студентов учат программировать, тестировать системы, обнаруживать проникновения злоумышленников и рассказывают, как с ними бороться. После получения такого образования выпускники колледжа смогут работать с государственными корпорациями, банками, средним и крупным бизнесом и облачными сервисами.

На курсе по специальности "реклама" делают ставку на актуальные прикладные навыки любого современного рекламщика. А учащиеся курса "Технология аналитического контроля химических соединений" узнают всё о работе химика.

АГМУ

Здесь приём на обучение по программам СПО ведут на базе самого вуза. В алтайском меде получить среднее образование можно по следующим программам:

Стоматология профилактическая;

Медико-профилактическое дело;

Фармация;

Лечебное дело;

Акушерское дело;

Лабораторная диагностика;

Сестринское дело.

Обучение платное, проходит по очной форме. Со студентами будут работать лучшие преподаватели медицинских наук, практика будет проходить в симуляционном центре вуза и медицинских организациях Алтайского края.

Будущим студентам не нужно предоставлять результаты ЕГЭ и проходить внутренние вступительные испытания: нужен только аттестат (учитывается средний балл).