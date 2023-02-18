В Барнауле из-за потопа изменили движение трамваев и отключили холодную воду

На месте коммунальной аварии работает бригада специалистов

18 февраля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 18 февраля произошла коммунальная авария в Центральном районе. Как сообщает мэрия, из-за повреждения на водопроводной сети вода вышла на проезжую часть по переулку Малому Прудскому до улицы Анатолия.

При этом местная жительница рассказала нашему агентству, что вода добралась и до улицы Загородной. "Жители тупиковой улицы Загородной передают привет, отчерпывая воду из подвалов и отколупывая машины из гаражей!" – передала горожанка.

Из-за порыва на улице Анатолия затопило трамвайные пути, поэтому движение 4-го и 5-го маршрутов в обе стороны остановили. Движение трамваев № 4 организовали через пл. Свободы, № 5 – без захода в депо № 1.

Кроме того, на время ремонта отключили холодное водоснабжение по адресам: ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б, пер. Малый Прудской, 31, пер. Канифольный, 41а, ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255. Подвоз воды осуществляют по заявкам.

На месте порыва сейчас задействованы пять единиц техники и бригада специалистов от Барнаульского водоканала. Кроме того, с последствиями потопа борются дорожные службы.