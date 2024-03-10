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Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Часть домов осталась без холодной воды

10 марта 2024, 12:57, ИА Амител

Фото с места коммунальной аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места коммунальной аварии / "Инцидент Барнаул"

Очередная коммунальная авария произошла в центре Барнаула. О случившемся сообщили очевидцы.

По словам автора сообщения, размещенного в паблике "Инцидент Барнаул", повреждение произошло по адресу пр. Красноармейский, 61, во время проведения строительных работ. Трубу сломали строители.

Вода хлынула наружу, заливая окрестности. 

На месте работают представители водоканала, повреждения устраняются. Предварительно установлено, что часть домов осталась без холодной воды. Если получится подключиться к резервной ветке, водоснабжение людям вернут раньше завершения ремонта.

Барнаул

Комментарии 10

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Гость

13:10:12 10-03-2024

Бедный центр, видно там коммуникации уже выработали свой ресурс.

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Гость

18:42:08 10-03-2024

Гость (13:10:12 10-03-2024) Бедный центр, видно там коммуникации уже выработали свой рес... О чем ты, болезный? Написано -Трубу сломали строители.

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Гость

13:50:47 10-03-2024

Спасибо точечной застройке.

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Грыша

14:25:51 10-03-2024

Как в Новосибе будет

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Гость

14:26:43 10-03-2024

Бедные мы все! Плохие Советы!? Не смогли за 70 лет весь город укатать в вечные коммуникации!? Сегодняшним властям нужно ещё и об обновлении думать...

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Гость

18:42:27 10-03-2024

Гость (14:26:43 10-03-2024) Бедные мы все! Плохие Советы!? Не смогли за 70 лет весь горо... О чем ты, болезный? Написано -Трубу сломали строители.

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Гость

14:54:24 10-03-2024

Давление было заметно снижено,сейчас нормально.

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Гость

15:06:57 10-03-2024

Спасибо точечной застройке

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Гость

15:39:50 10-03-2024

Коммуникации, конечно, выработали ресурс. Так еще на это подключают новые объекты. Зачем строить что-то новое, будем добивать построенное еще в Союзе....

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Гость

18:42:43 10-03-2024

Гость (15:39:50 10-03-2024) Коммуникации, конечно, выработали ресурс. Так еще на это под... О чем ты, болезный? Написано -Трубу сломали строители.

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