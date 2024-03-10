Часть домов осталась без холодной воды

10 марта 2024, 12:57, ИА Амител

Фото с места коммунальной аварии / "Инцидент Барнаул"

Очередная коммунальная авария произошла в центре Барнаула. О случившемся сообщили очевидцы.

По словам автора сообщения, размещенного в паблике "Инцидент Барнаул", повреждение произошло по адресу пр. Красноармейский, 61, во время проведения строительных работ. Трубу сломали строители.

Вода хлынула наружу, заливая окрестности.

На месте работают представители водоканала, повреждения устраняются. Предварительно установлено, что часть домов осталась без холодной воды. Если получится подключиться к резервной ветке, водоснабжение людям вернут раньше завершения ремонта.