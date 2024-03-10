Коммунальная авария произошла в центре Барнаула
Часть домов осталась без холодной воды
10 марта 2024, 12:57, ИА Амител
Фото с места коммунальной аварии / "Инцидент Барнаул"
Очередная коммунальная авария произошла в центре Барнаула. О случившемся сообщили очевидцы.
По словам автора сообщения, размещенного в паблике "Инцидент Барнаул", повреждение произошло по адресу пр. Красноармейский, 61, во время проведения строительных работ. Трубу сломали строители.
Вода хлынула наружу, заливая окрестности.
На месте работают представители водоканала, повреждения устраняются. Предварительно установлено, что часть домов осталась без холодной воды. Если получится подключиться к резервной ветке, водоснабжение людям вернут раньше завершения ремонта.
13:10:12 10-03-2024
Бедный центр, видно там коммуникации уже выработали свой ресурс.
18:42:08 10-03-2024
Гость (13:10:12 10-03-2024) Бедный центр, видно там коммуникации уже выработали свой рес... О чем ты, болезный? Написано -Трубу сломали строители.
13:50:47 10-03-2024
Спасибо точечной застройке.
14:25:51 10-03-2024
Как в Новосибе будет
14:26:43 10-03-2024
Бедные мы все! Плохие Советы!? Не смогли за 70 лет весь город укатать в вечные коммуникации!? Сегодняшним властям нужно ещё и об обновлении думать...
18:42:27 10-03-2024
Гость (14:26:43 10-03-2024) Бедные мы все! Плохие Советы!? Не смогли за 70 лет весь горо... О чем ты, болезный? Написано -Трубу сломали строители.
14:54:24 10-03-2024
Давление было заметно снижено,сейчас нормально.
15:06:57 10-03-2024
Спасибо точечной застройке
15:39:50 10-03-2024
Коммуникации, конечно, выработали ресурс. Так еще на это подключают новые объекты. Зачем строить что-то новое, будем добивать построенное еще в Союзе....
18:42:43 10-03-2024
Гость (15:39:50 10-03-2024) Коммуникации, конечно, выработали ресурс. Так еще на это под... О чем ты, болезный? Написано -Трубу сломали строители.