Коммунальную аварию на Шукшина в Барнауле ликвидировали

Подача воды восстановлена

14 апреля 2024, 12:57, ИА Амител

Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1206080

В Барнауле устранили последствия повреждения на улице Шукшина, 11. Об этом сообщили в пресс-службе "Росводоканала".

После завершения работ в дома, которые остались без воды, восстановили подачу ресурса.

Ранее сообщалось, что под отключения попали дома по адресам:

– улица Шукшина, 2а, 2-24, 10, 14, 16;

– улица Георгия Исакова, 270;

– улица Юрина, 305, 305а, 307, 307а;

– улица Солнечная Поляна, 3-21, 6, 20, 19, 17, 11.