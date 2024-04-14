Коммунальную аварию на Шукшина в Барнауле ликвидировали
Подача воды восстановлена
14 апреля 2024, 12:57, ИА Амител
Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1206080
В Барнауле устранили последствия повреждения на улице Шукшина, 11. Об этом сообщили в пресс-службе "Росводоканала".
После завершения работ в дома, которые остались без воды, восстановили подачу ресурса.
Ранее сообщалось, что под отключения попали дома по адресам:
– улица Шукшина, 2а, 2-24, 10, 14, 16;
– улица Георгия Исакова, 270;
– улица Юрина, 305, 305а, 307, 307а;
– улица Солнечная Поляна, 3-21, 6, 20, 19, 17, 11.
23:22:33 14-04-2024
о тепленькая пошла