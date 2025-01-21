Коммунальные службы Барнаула продолжают очищать от снега дворы и крыши домов
Ежедневно в этом участвуют 1050 дворников и до 57 единиц техники
21 января 2025, 10:15, ИА Амител
В Барнауле коммунальные службы продолжают очищать дворы и крыши многоквартирных домов от снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии.
"Представители администраций районов доложили о работе по уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов, в том числе с домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу", – подчеркнули в администрации города.
1050 дворников и до 57 единиц техники очищают дворы и крыши от снега ежедневно. Также специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства и администраций районов регулярно объезжают придомовые территории, чтобы выявлять нарушения.
"На 19 января выявлено более 150 нарушений, направлены телефонограммы о необходимости их устранения, 106 нарушений уже устранено", – сообщили в мэрии.
С 10 по 19 января управляющие организации и ТСЖ очистили 369 из 1185 кровель, а также 1727 из 2590 придомовых территорий.
Из-за мокрого снега и гололеда, а также морозов, которые ожидают до конца текущей недели, управляющим организациям поручили не только обеспечить своевременную уборку снега и наледи, но и оградить сигнальной лентой места возможного схода снега с крыш.
10:40:54 21-01-2025
Многие дворы города до сих пор в снегу, про тротуары на не центральных улицах города вообще кричать уже хочется. Дорогу перейти невозможно без физподготовки, на колясках и пенсионерам приходится чуть ли не ползком преодолевать эти высоты. Пройдитесь по Некрасова, 40 лет Октября, Горького, Трудовой, Чеглецова и т.д. Список можно бесконечно продолжать.
10:50:05 21-01-2025
Хирурги продолжают делать операции
10:53:32 21-01-2025
А когда начнут ВЫВОЗИТЬ снег? Дороги сузили, из двора не выехать-сугробы с обеих сторон выезда.
11:00:50 21-01-2025
Администрация Центрального р-на с нашей подачи выявила нарушение по очистки от снега двора, от наледи, снега и сосулек крыши. И даже нас на сайте ВК городской администрации проинформировала, что все сделано. К сожалению это оказалось не правдой - мы разместили фото, подтверждающие нашу правоту. Крыша не очищена, убрали только там, где видно снизу. Заходить в 3-ый подъезд по ул Анатолия, 87 действительно страшновато. Весит глыбы льда, формируются и дальше сосульки. Все ведь просто - Администрация р-на не в состоянии контролировать работу (вернее) не работу УК "Венера" . Беда у нас с управляйками. Берем лопаты и сами чистим. Хотелось спросить у главы города или нашего Центрального района - на крышу тоже жильцам забираться? Или ждать беды пока с крыши упадет что-нибудь?
11:43:20 21-01-2025
Гость (11:00:50 21-01-2025) Администрация Центрального р-на с нашей подачи выявила наруш... Обращайтесь в жилищную инспекцию, не тратьте время на администрацию, от администрации ноль эффекта, а вот жилищная инспекция быстро решает этот вопрос.
11:52:11 21-01-2025
Гость (11:43:20 21-01-2025) Обращайтесь в жилищную инспекцию, не тратьте время на админи... Ничего она не решит-те же отписки. Опыт.
12:25:01 21-01-2025
Гость (11:52:11 21-01-2025) Ничего она не решит-те же отписки. Опыт.... У меня тоже опыт, не хотите решать проблему, тогда не нойте, ждите когда снег сам с крыши сойдёт.
11:58:36 21-01-2025
Гость (11:43:20 21-01-2025) Обращайтесь в жилищную инспекцию, не тратьте время на админи... Инспекция - пройденный вариант, одни отписки. Сформировали уже целую папку, скоро передадим в прокуратуру.
12:00:32 21-01-2025
Гость (11:43:20 21-01-2025) Обращайтесь в жилищную инспекцию, не тратьте время на админи... Я бы так не сказал. Та вполне есть адекватные люди!
12:28:41 21-01-2025
Гость (12:00:32 21-01-2025) Я бы так не сказал. Та вполне есть адекватные люди!... Да не бояться управляшки администрацию, мне ответили, что мы конечно позвоним, нотза выполнение не отвечаем, обратилась жилищную в инспекцию, через 3 дня приехали и все убрали и снег с крыши и двор.
14:21:17 21-01-2025
Гость (11:00:50 21-01-2025) Администрация Центрального р-на с нашей подачи выявила наруш... Крыша шатровая?
Сейчас под почти каждой шатровой опасно ходить, прибьет. Лучше плоские кровли. Если не бегут :)
11:53:32 21-01-2025
В воскресенье видела всего один трактор. Отгадайте, где он чистил снег? То есть, сгребал в кучу.
12:03:37 21-01-2025
Гость (11:53:32 21-01-2025) В воскресенье видела всего один трактор. Отгадайте, где он ч... Неужели на Ленина, 59?)))
12:27:38 21-01-2025
Гость (12:03:37 21-01-2025) Неужели на Ленина, 59?)))... Совершенно верно😁
12:40:01 21-01-2025
Гость (12:03:37 21-01-2025) Неужели на Ленина, 59?)))... Так не интересно.
12:48:16 21-01-2025
щас чистить бесполезно, все равно наметет. Когда снегопад пройдет тогда надо выходить чистить
13:32:07 21-01-2025
Гость (12:48:16 21-01-2025) щас чистить бесполезно, все равно наметет. Когда снегопад пр... к маю