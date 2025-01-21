Коммунальные службы Барнаула продолжают очищать от снега дворы и крыши домов

Ежедневно в этом участвуют 1050 дворников и до 57 единиц техники

21 января 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле коммунальные службы продолжают очищать дворы и крыши многоквартирных домов от снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии.

"Представители администраций районов доложили о работе по уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов, в том числе с домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу", – подчеркнули в администрации города.

1050 дворников и до 57 единиц техники очищают дворы и крыши от снега ежедневно. Также специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства и администраций районов регулярно объезжают придомовые территории, чтобы выявлять нарушения.

"На 19 января выявлено более 150 нарушений, направлены телефонограммы о необходимости их устранения, 106 нарушений уже устранено", – сообщили в мэрии.

С 10 по 19 января управляющие организации и ТСЖ очистили 369 из 1185 кровель, а также 1727 из 2590 придомовых территорий.

Из-за мокрого снега и гололеда, а также морозов, которые ожидают до конца текущей недели, управляющим организациям поручили не только обеспечить своевременную уборку снега и наледи, но и оградить сигнальной лентой места возможного схода снега с крыш.