Коммунальный мост в Бийске заржавел через год после ремонта

Прокуратура начала проверку по данному факту

11 июля 2024, 22:20, ИА Амител

Коммунальный мост / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

После жалобы на ржавчину на коммунальном мосту в Бийске прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку, сообщает надзорное ведомство.

11 июля региональный Народный фронт обратился к прокуратуре с просьбой проверить качество материалов, использованных во время капитального ремонта путепровода. Общественники утверждают, что это необходимо, поскольку менее чем через год после завершения работ на мосту были обнаружены отслоения штукатурки и следы ржавчины.

По распоряжению главы ведомства бийский прокурор начнет проверку с привлечением контролирующих органов, экспертов и выездом на место. Кроме того, правоохранители оценят претензионную работу заказчика – администрации Бийска.

Если будут обнаружены нарушения, ведомство примет комплексные меры прокурорского реагирования.

Напомним, что коммунальный мост в Бийске был отремонтирован в 2023 году. На работы было потрачено 195 миллионов рублей.