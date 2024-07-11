Коммунальный мост в Бийске заржавел через год после ремонта
Прокуратура начала проверку по данному факту
11 июля 2024, 22:20, ИА Амител
После жалобы на ржавчину на коммунальном мосту в Бийске прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку, сообщает надзорное ведомство.
11 июля региональный Народный фронт обратился к прокуратуре с просьбой проверить качество материалов, использованных во время капитального ремонта путепровода. Общественники утверждают, что это необходимо, поскольку менее чем через год после завершения работ на мосту были обнаружены отслоения штукатурки и следы ржавчины.
По распоряжению главы ведомства бийский прокурор начнет проверку с привлечением контролирующих органов, экспертов и выездом на место. Кроме того, правоохранители оценят претензионную работу заказчика – администрации Бийска.
Если будут обнаружены нарушения, ведомство примет комплексные меры прокурорского реагирования.
Напомним, что коммунальный мост в Бийске был отремонтирован в 2023 году. На работы было потрачено 195 миллионов рублей.
22:36:33 11-07-2024
В Барнауле старый мост после ремонта закрыли для грузовиков, чтобы не развалился и осваивателям бюджета не прилетело. Теперь все большегрузы прут через центр города, лиж бы не спалить осваивателей бюджета.
А в Бийске чинушки не прикрыли зад. Щас кто принимал эту халтурку поедет уран в карзинах таскать. И БеломорКаналы рыть.
09:26:44 12-07-2024
Гость (22:36:33 11-07-2024) В Барнауле старый мост после ремонта закрыли для грузовиков,... Разница в том, что отношений СМИ к мэрии Барнаул и Бийска абсолютно разное. Про Бийск регулярно пишут, что там косяки то со снегом, то с дорогами , то с мостом этим. В Барнауле Ле же судя по новостям сплошной Диснейленд
22:45:38 11-07-2024
Во как!
23:01:42 11-07-2024
Субподрядчик за 5 рублей таджиков нанимал, вот и качество такое.
06:33:18 12-07-2024
Гость (23:01:42 11-07-2024) Субподрядчик за 5 рублей таджиков нанимал, вот и качество та... Быть у воды, да не напиться. Будут теперь лет 10 судиться)))
06:33:26 12-07-2024
Современные технологии.
09:27:40 12-07-2024
Гость (06:33:26 12-07-2024) Современные технологии. ... Сколковские нано технологии
09:22:22 12-07-2024
делали как наебережную и лестницу на гору в барануле
09:35:20 12-07-2024
ну бывает)))