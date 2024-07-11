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Коммунальный мост в Бийске заржавел через год после ремонта

Прокуратура начала проверку по данному факту

11 июля 2024, 22:20, ИА Амител

Коммунальный мост / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева
Коммунальный мост / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

После жалобы на ржавчину на коммунальном мосту в Бийске прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку, сообщает надзорное ведомство.

11 июля региональный Народный фронт обратился к прокуратуре с просьбой проверить качество материалов, использованных во время капитального ремонта путепровода. Общественники утверждают, что это необходимо, поскольку менее чем через год после завершения работ на мосту были обнаружены отслоения штукатурки и следы ржавчины.

По распоряжению главы ведомства бийский прокурор начнет проверку с привлечением контролирующих органов, экспертов и выездом на место. Кроме того, правоохранители оценят претензионную работу заказчика – администрации Бийска.

Если будут обнаружены нарушения, ведомство примет комплексные меры прокурорского реагирования.

Напомним, что коммунальный мост в Бийске был отремонтирован в 2023 году. На работы было потрачено 195 миллионов рублей.

Бийск

Комментарии 9

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Гость

22:36:33 11-07-2024

В Барнауле старый мост после ремонта закрыли для грузовиков, чтобы не развалился и осваивателям бюджета не прилетело. Теперь все большегрузы прут через центр города, лиж бы не спалить осваивателей бюджета.
А в Бийске чинушки не прикрыли зад. Щас кто принимал эту халтурку поедет уран в карзинах таскать. И БеломорКаналы рыть.

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Гость

09:26:44 12-07-2024

Гость (22:36:33 11-07-2024) В Барнауле старый мост после ремонта закрыли для грузовиков,... Разница в том, что отношений СМИ к мэрии Барнаул и Бийска абсолютно разное. Про Бийск регулярно пишут, что там косяки то со снегом, то с дорогами , то с мостом этим. В Барнауле Ле же судя по новостям сплошной Диснейленд

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Кеша...

22:45:38 11-07-2024

Во как!

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Гость

23:01:42 11-07-2024

Субподрядчик за 5 рублей таджиков нанимал, вот и качество такое.

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ВВП

06:33:18 12-07-2024

Гость (23:01:42 11-07-2024) Субподрядчик за 5 рублей таджиков нанимал, вот и качество та... Быть у воды, да не напиться. Будут теперь лет 10 судиться)))

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Гость

06:33:26 12-07-2024

Современные технологии.

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Гость

09:27:40 12-07-2024

Гость (06:33:26 12-07-2024) Современные технологии. ... Сколковские нано технологии

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гость

09:22:22 12-07-2024

делали как наебережную и лестницу на гору в барануле

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Гость

09:35:20 12-07-2024

ну бывает)))

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