Хоккеистки вплотную приблизились к тройке лидеров

13 октября 2023, 13:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский "Коммунальщик" одержал две победы в Казани. Там с 11 по 18 октября проходит общий тур чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве.

В первой встрече барнаульские девушки выиграли у волгодонской "Дончанки" – 4:1. Голы у "Коммунальщика" забили Диана Бушенкова, Юлия Скутель, Александра Трикина и Анита Холявина. А 12 октября "Коммунальщик" одержал трудную победу над московским "Востоком" – 2:1 – благодаря дублю Александры Саулиной.

После двойного успеха в стартовых матчах "Коммунальщик" остается на четвертом месте турнирной таблицы. Но теперь барнаульские хоккеистки вплотную приблизились к тройке лидеров и отстают от идущего третьим "Востока" на три очка.

13 октября команда Владимира Кобзева встречается с одним из фаворитов чемпионата – казанским "Ак Барсом – Динамо".