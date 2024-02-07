Коммунальщики чистят дворы и крыши в Барнауле

Также снег убирают на аллеях и у памятников

07 февраля 2024, 08:31, ИА Амител

Дорожная техника в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Коммунальщики в Барнауле продолжают работы по очистке дворов и крыш от снега и наледи. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Индустриальном районе работы провели по адресам ул. Георгиева, 8, 9, 26; 50 лет СССР, 33; Малахова, 118а; Балтийская. В Ленинском – на ул. Малахова. Также тротуары почистили по ул. Попова и ул. Островского.

"Проведены работы по очистке от снега пешеходных дорожек на аллее по ул. Малахова, на площади Мира, у памятника В.М. Шукшину", – отметили в пресс-службе мэрии.

Также в порядок привели дворы в Железнодорожном районе по следующим адресам: пр. Красноармейский, 112; Социалистический, 124; Георгия Исакова, 118 и 120.