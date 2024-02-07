Коммунальщики чистят дворы и крыши в Барнауле
Также снег убирают на аллеях и у памятников
07 февраля 2024, 08:31, ИА Амител
Коммунальщики в Барнауле продолжают работы по очистке дворов и крыш от снега и наледи. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В Индустриальном районе работы провели по адресам ул. Георгиева, 8, 9, 26; 50 лет СССР, 33; Малахова, 118а; Балтийская. В Ленинском – на ул. Малахова. Также тротуары почистили по ул. Попова и ул. Островского.
"Проведены работы по очистке от снега пешеходных дорожек на аллее по ул. Малахова, на площади Мира, у памятника В.М. Шукшину", – отметили в пресс-службе мэрии.
Также в порядок привели дворы в Железнодорожном районе по следующим адресам: пр. Красноармейский, 112; Социалистический, 124; Георгия Исакова, 118 и 120.
09:24:23 07-02-2024
Как-то периферия Центра слабо охвачена уборкой! Точнее СОВСЕМ никто не убирает!
09:27:22 07-02-2024
Ироды, Деповскую почистите от Профинтерна до Строителей! Две легковушки еле разъезжаются.
10:16:58 07-02-2024
Гость (09:27:22 07-02-2024) Ироды, Деповскую почистите от Профинтерна до Строителей! Две... Им некогда! Они все сидят в Амике и ставят дизлайки на наши комментарии... БЕЗДЕЛЬНИКИ !!!
10:34:52 07-02-2024
Главное почистите возле краевой администрации, а остальной народ переживет...
12:52:26 07-02-2024
Гость (10:34:52 07-02-2024) Главное почистите возле краевой администрации, а остальной н... Так там уже почистили)
13:33:20 07-02-2024
Гость (10:34:52 07-02-2024) Главное почистите возле краевой администрации, а остальной н... дада! и возле краевой прокуратуры шуршат всегда с утра, снежинки уже сдувают..