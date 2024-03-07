Коммунальщики предупредили о новых отключениях из-за аварии на Ядринцева

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются

07 марта 2024, 22:20, ИА Амител

Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1206080

Представители водоканала рассказали о новых отключениях из-за аварии на водопроводе в центре города.

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Крупской, 107, 107а, 108, 120, 122, 139, 141, 143, 145, 145а; ул. Димитрова, 130; ул. Папанинцев, 116а, 122, 126, 128, 130, 134, 166, 180а, 185-195а, 174а, 174б, 190-194ч, 194, 203, 205; ул. Челюскинцев, 80, 80в, 80в/1, 82-84в, пер. Ядринцева, 115, 117.

Работы по ликвидации аварии продолжаются.

Телефон "Росводоканала Барнаул": 500-101.