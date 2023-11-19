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Коммунальщики разбираются с последствиями шторма в Барнауле

В некоторых районах пропал свет, местами порывы уронили деревья и рекламные конструкции

19 ноября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Коммунальные службы в Барнауле разбираются с последствиями штормового ветра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Без электричества остались поселки Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Плодопитомник, Благодатное, Спутник, Авиатор, Научный городок, Гоньба. Энергетики оперативно решают возникшую проблему и мониторят состояние сетей.

Также местами порывы ветра повалили стволы деревьев и рекламные конструкции. Управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал о том, что 19 ноября парк закрыт из-за риска падения деревьев. В частном секторе с домов срывает крыши. 

Спасатели напомнили о том, что сильный ветер представляет опасность для жизни и здоровья. 

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Комментарии 3

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Гость

09:36:57 19-11-2023

а он вроде не кончился,дует вовсю

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Гость

09:57:10 19-11-2023

Шторм ещё не закончился

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Гость

11:07:52 19-11-2023

В Барнауле и вдоль шоссе Ленточный бор много сухих слабых деревьев. Никому нет дела, никто не отвечает за угрозу жизни людей. Провода ЛЭП вероятнее всего порваны падающими и качающимися деревьями, которых не должно быть в защитной зоне.

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