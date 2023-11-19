Коммунальщики разбираются с последствиями шторма в Барнауле

В некоторых районах пропал свет, местами порывы уронили деревья и рекламные конструкции

19 ноября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Коммунальные службы в Барнауле разбираются с последствиями штормового ветра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Без электричества остались поселки Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Плодопитомник, Благодатное, Спутник, Авиатор, Научный городок, Гоньба. Энергетики оперативно решают возникшую проблему и мониторят состояние сетей.

Также местами порывы ветра повалили стволы деревьев и рекламные конструкции. Управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал о том, что 19 ноября парк закрыт из-за риска падения деревьев. В частном секторе с домов срывает крыши.

Спасатели напомнили о том, что сильный ветер представляет опасность для жизни и здоровья.