Коммунальщики разбираются с последствиями шторма в Барнауле
В некоторых районах пропал свет, местами порывы уронили деревья и рекламные конструкции
19 ноября 2023, 09:32, ИА Амител
Коммунальные службы в Барнауле разбираются с последствиями штормового ветра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Без электричества остались поселки Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Плодопитомник, Благодатное, Спутник, Авиатор, Научный городок, Гоньба. Энергетики оперативно решают возникшую проблему и мониторят состояние сетей.
Также местами порывы ветра повалили стволы деревьев и рекламные конструкции. Управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал о том, что 19 ноября парк закрыт из-за риска падения деревьев. В частном секторе с домов срывает крыши.
Спасатели напомнили о том, что сильный ветер представляет опасность для жизни и здоровья.
09:36:57 19-11-2023
а он вроде не кончился,дует вовсю
09:57:10 19-11-2023
Шторм ещё не закончился
11:07:52 19-11-2023
В Барнауле и вдоль шоссе Ленточный бор много сухих слабых деревьев. Никому нет дела, никто не отвечает за угрозу жизни людей. Провода ЛЭП вероятнее всего порваны падающими и качающимися деревьями, которых не должно быть в защитной зоне.