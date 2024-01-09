Коммунальщики в Барнауле чистят дороги от снега
Ночью на дорогах и тротуарах города работало 140 единиц техники
09 января 2024, 16:15, ИА Амител
В Барнауле коммунальщики работают над устранением последствий снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В ночь с 8 на 9 января на дорогах и тротуарах работало 140 единиц техники. Реагентами обрабатывали улицы Трактовую, Дальнюю, Новосибирскую, Георгия Исакова, Антона Петрова, Кавалерийскую, Шукшина, Островского, Попова, Эмилии Алексеевой, Мамонтова.
При помощи техники дорожники очищали улицы Панфиловцев, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Попова, Взлетную, Калинина, Пионеров, Профинтерна, Сизова, Союза Республик, Шевченко, Путиловскую, Строителей, Цеховую, Кулагина, Сухова, Малахова, Глушкова, Чудненко, Беляева, Тимуровскую.
Днем 9 января работа по ликвидации последствий непогоды продолжается.
17:28:48 09-01-2024
А это новость???? По-моему , это их прямая обязанность.
19:18:48 09-01-2024
Действительно чистят, песком и солью посыпают. Тротуары в центре обработаны. Давно такого не было. Видно, что в городе нормальный человек появился, кто за это отвечает. Молодцы!
19:48:15 09-01-2024
Гость (19:18:48 09-01-2024) Действительно чистят, песком и солью посыпают. Тротуары в це... Ответь мне, странный ребенок из администрации. Зачем сейчас посыпать ПСС (песчано-солевой смесью) тротуары, которые усыпаны утрамбованным снегом? По ним сейчас даже в летних кроссовках, со стертой подошвой, можно бежать и не скользить. Денег много остается до весны и решили потратить? А когда по тротуарам было пройти невозможно из-за шишек и льда, вы сидели на заднице ровно и не чесались... Или сегодняшние показушные посыпушки на камеры снимали и нам их по телеку покажут на "вести 24", дескать вот как о нас жителях заботятся? И кстати, кто у нас в городе нормальный появился, который за очистку тротуаров отвечает? Где он в начале/середине декабря прошлого года был? Летаргическим сном в кабинете спал?
20:40:55 09-01-2024
Гость (19:48:15 09-01-2024) Ответь мне, странный ребенок из администрации. Зачем сейчас ... Точно не имею отношения к Администрации, отношение к ним без радости. Вечером ходил по центру, честно- понравилось! Не знаю вполне скользко, посыпали - проблем не испытал. Не знаю как на дороге водителям, думаю не лишнее. Могу, конечно, ошибаться. Мне было комфортно, вот и написал. А Ваши придумки насчет "ребенка из администрации" - как угодно можете рассуждать.
10:13:56 10-01-2024
Гость (19:48:15 09-01-2024) Ответь мне, странный ребенок из администрации. Зачем сейчас ... К слову сказать в местах скопления пешеходов утрамбованный снег быстро превращается в ледяной накат и без ППС на нем плохо. Так чта лучше пусть посыпают.