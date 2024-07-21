Коммунальщики восстановили асфальт на Красноармейском

С начала недели по четной стороне на всю ширину перекроют участок от улицы Песчаной до улицы Папанинцев

21 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Асфальт на Красноармейском / Фото: пресс-служба мэрии

"Росводоканал Барнаул" завершил дорожные работы на нечетной стороне Красноармейского проспекта: асфальтовое покрытие полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение по нечетной стороне откроют с 10:00 21 июля. В это же время подрядчик начнет подготовку к работам на четной стороне проспекта.

С 22 июля движение по проспекту будет перекрыто по четной стороне на всю ширину от улицы Песчаной до улицы Папанинцев.

Здесь приступят ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора. Проведут земляные работы, старые трубы заменят на новые, изготовленные из современных материалов и большего диаметра.