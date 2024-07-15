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"Комната культуры" представила новую песню в Барнауле

Музыканты исполнили ее на барнаульском Арбате

15 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Известная группа "Комната Культуры" представила свою новую песню в Барнауле. Коллектив принял участие в отчетном концерте музыкальной школы Rock School.

"Комната Культуры" стала хедлайнером фестиваля и выступила на Мало-Тобольской, где установили открытую сцену. Вход для гостей был бесплатным. 

Всего участие в отчетном концерте приняли 13 коллективов.

Барнаул музыка

Комментарии 6

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гость

09:34:17 15-07-2024

известная в пределах улицы малотобольской

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анон

09:54:48 15-07-2024

гость (09:34:17 15-07-2024) известная в пределах улицы малотобольской... ну вам то виднее конечно, а вот ребята в разных чартах в первой десятке обитают))))

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Гость

10:00:20 15-07-2024

анон (09:54:48 15-07-2024) ну вам то виднее конечно, а вот ребята в разных чартах в пер... В чатрах малотобольской? Ну-ну.

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Гость

13:47:28 15-07-2024

Гость (10:00:20 15-07-2024) В чатрах малотобольской? Ну-ну. ... Вообще то на яндекс.музыке уже несколько месяцев из топ-10 не выходят. И треть нельзяграмма завалена рилсами на их песни.

"Невежда" - тёмный, необразованный или несведущий в чём-то человек

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Мусик

09:59:01 15-07-2024

small-tobolsky chart

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Бартоломео

12:17:28 15-07-2024

Мало-тобольский чат... Прикольно! Хе-хе

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