"Комната культуры" представила новую песню в Барнауле

Музыканты исполнили ее на барнаульском Арбате

15 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Известная группа "Комната Культуры" представила свою новую песню в Барнауле. Коллектив принял участие в отчетном концерте музыкальной школы Rock School.

"Комната Культуры" стала хедлайнером фестиваля и выступила на Мало-Тобольской, где установили открытую сцену. Вход для гостей был бесплатным.

Всего участие в отчетном концерте приняли 13 коллективов.