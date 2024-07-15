"Комната культуры" представила новую песню в Барнауле
Музыканты исполнили ее на барнаульском Арбате
15 июля 2024, 08:00, ИА Амител
Известная группа "Комната Культуры" представила свою новую песню в Барнауле. Коллектив принял участие в отчетном концерте музыкальной школы Rock School.
"Комната Культуры" стала хедлайнером фестиваля и выступила на Мало-Тобольской, где установили открытую сцену. Вход для гостей был бесплатным.
Всего участие в отчетном концерте приняли 13 коллективов.
09:34:17 15-07-2024
известная в пределах улицы малотобольской
09:54:48 15-07-2024
гость (09:34:17 15-07-2024) известная в пределах улицы малотобольской... ну вам то виднее конечно, а вот ребята в разных чартах в первой десятке обитают))))
10:00:20 15-07-2024
анон (09:54:48 15-07-2024) ну вам то виднее конечно, а вот ребята в разных чартах в пер... В чатрах малотобольской? Ну-ну.
13:47:28 15-07-2024
Гость (10:00:20 15-07-2024) В чатрах малотобольской? Ну-ну. ... Вообще то на яндекс.музыке уже несколько месяцев из топ-10 не выходят. И треть нельзяграмма завалена рилсами на их песни.
"Невежда" - тёмный, необразованный или несведущий в чём-то человек
09:59:01 15-07-2024
small-tobolsky chart
12:17:28 15-07-2024
Мало-тобольский чат... Прикольно! Хе-хе