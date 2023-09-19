Как выбрать компактную мебель для малогабаритной квартиры на Ozon
И превратить маленькую квартиру в уютную и функциональную
19 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KUxBZ
Когда пространство в квартире ограничено, владельцы стараются найти максимально эргономичные интерьерные решения. Хочется, чтобы мебель была не только удобна в эксплуатации, но и экономила свободное место, была от проверенных и надежных производителей. Найти такую можно на Ozon ("Озон"). Например, давно полюбившиеся клиентам диваны "Мун".
Пять правил выбора мебели для маленькой квартиры
Сберечь драгоценные квадратные метры без потери функциональности – задача непростая, но вполне выполнимая. Что поможет в ее решении:
- Размер в размер. Стоит потратить время на поиск модели, которая будет идеально вписываться в имеющееся свободное пространство.
- Ножки. Чем они выше и тоньше, тем более воздушной и легкой выглядит мебель.
- "Встройка". Например, кровати с большим числом шкафчиков для хранения вещей.
- Мини-мебель. Ее создают специально для небольших комнат.
- Мебель-трансформер. Функциональные столы, столики, табуреты и прочее можно использовать для разных целей, получая предмет интерьера 2 в 1 или даже 3 в 1. Например, журнальный столик может легко превратиться в большой обеденный, а компактный табурет – в небольшую стремянку.
Игра с цветом и оттенками
Дизайнеры советуют владельцам небольших квартир придерживаться простого правила: общий фон должен быть светлым, а дополнением к нему могут служить 2-3 ярких акцента. Такое решение позволяет визуально расширить пространство и при этом не превратить его в скучное.
Выигрышно в маленьком пространстве смотрится прозрачная и зеркальная мебель (столы, стулья, стеллажи и т.д.). Она создает некоторую воздушность при сохранении такого важного параметра, как функциональность.
Также действенным визуальным приемом считают использование мебели, тон которой совпадает с оттенком стен. Это позволяет расширить границы пространства.
При грамотном подходе даже маленькую квартиру можно превратить в уютную, сделав каждый предмет интерьера максимально полезным и функциональным.
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