Как выбрать компактную мебель для малогабаритной квартиры на Ozon

И превратить маленькую квартиру в уютную и функциональную

19 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KUxBZ

Мебель. Диван. Маленькая комната / Фото: wirestock / freepik.com

Когда пространство в квартире ограничено, владельцы стараются найти максимально эргономичные интерьерные решения. Хочется, чтобы мебель была не только удобна в эксплуатации, но и экономила свободное место, была от проверенных и надежных производителей. Найти такую можно на Ozon ("Озон"). Например, давно полюбившиеся клиентам диваны "Мун".

Пять правил выбора мебели для маленькой квартиры

Сберечь драгоценные квадратные метры без потери функциональности – задача непростая, но вполне выполнимая. Что поможет в ее решении:

Размер в размер. Стоит потратить время на поиск модели, которая будет идеально вписываться в имеющееся свободное пространство. Ножки. Чем они выше и тоньше, тем более воздушной и легкой выглядит мебель. "Встройка". Например, кровати с большим числом шкафчиков для хранения вещей. Мини-мебель. Ее создают специально для небольших комнат. Мебель-трансформер. Функциональные столы, столики, табуреты и прочее можно использовать для разных целей, получая предмет интерьера 2 в 1 или даже 3 в 1. Например, журнальный столик может легко превратиться в большой обеденный, а компактный табурет – в небольшую стремянку.

Игра с цветом и оттенками

Дизайнеры советуют владельцам небольших квартир придерживаться простого правила: общий фон должен быть светлым, а дополнением к нему могут служить 2-3 ярких акцента. Такое решение позволяет визуально расширить пространство и при этом не превратить его в скучное.

Выигрышно в маленьком пространстве смотрится прозрачная и зеркальная мебель (столы, стулья, стеллажи и т.д.). Она создает некоторую воздушность при сохранении такого важного параметра, как функциональность.

Также действенным визуальным приемом считают использование мебели, тон которой совпадает с оттенком стен. Это позволяет расширить границы пространства.

При грамотном подходе даже маленькую квартиру можно превратить в уютную, сделав каждый предмет интерьера максимально полезным и функциональным.

ООО "Интернет Решения"

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