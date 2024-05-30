Компания Alibaba перестала принимать платежи в рублях
В AliExpress заявили, что работают в прежнем режиме
30 мая 2024, 08:15, ИА Амител
Китайская компания Alibaba, которая является владельцем AliExpress, перестала принимать платежи в рублях и поставлять товары в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант".
Площадка не принимает оплату с российских карт, кроме некоторых банков. Казахстанским, киргизским и армянским клиентам придется решить вопросы с отправкой и придумать транзитные схемы.
Alibaba – один из основных источников товаров для перекупов, продавцов на маркетплейсах и в магазинах. Из-за санкций их взаимодействие может потерять экономический смысл.
Эксперт Артем Бобцов считает, что отказ Alibaba от работы с российскими партнерами может быть продиктован угрозой вторичных санкций.
Экономический эксперт Семен Новопрудский отмечает, что переход на региональные сельские банки для обхода ограничений может привести к задержкам переводов.
В пресс-службе AliExpress СНГ заявили, что оплата и доставка товаров работают в обычном режиме.
08:26:40 30-05-2024
Давно не пользуюсь АлиЭкспресс, стало слишком дорого, на озоне дешевле и быстрее.
08:49:01 30-05-2024
Иван (08:26:40 30-05-2024) Давно не пользуюсь АлиЭкспресс, стало слишком дорого, на озо... Ну не знаю. Стало дорого-однозначно. Но на Озоне дешевле не видел. Может, плохо смотрел...
08:59:43 30-05-2024
Гость (08:49:01 30-05-2024) Ну не знаю. Стало дорого-однозначно. Но на Озоне дешевле не ... А на озоне товар откуда? С того же Али. Все такие наивные
10:28:08 30-05-2024
Гость (08:59:43 30-05-2024) А на озоне товар откуда? С того же Али. Все такие наивные... наивные вы. В алиэкспресс дороже стало за счет подорожаний почтовых переправ. А у озона свои оптовые поставки, они экономят на переплатах. за счет этого дешевле (при условии оплатой картой озон, чего мнгие не делают и ноют, что дороже). Логистика дело тонкое.
21:06:28 30-05-2024
Гость (10:28:08 30-05-2024) наивные вы. В алиэкспресс дороже стало за счет подорожаний п... покупают на али оптом, потому и дешевле.
09:04:59 30-05-2024
Иван (08:26:40 30-05-2024) Давно не пользуюсь АлиЭкспресс, стало слишком дорого, на озо...
На Озоне куча товаров через Алиэкспресс приходит
08:46:27 30-05-2024
Зачем нам АлиБаба... давно есть куча других и быстрее и дешевле.
09:16:43 30-05-2024
Гость (08:46:27 30-05-2024) Зачем нам АлиБаба... давно есть куча других и быстрее и деше... ага, ягоды с перепуками и ценниками х3 от алишки. но колхозанам пойдет
10:25:08 30-05-2024
и какая нам от этого печаль, если все то же самое можно купить на Озоне вообще без всяких проблем и с доставкой из того же Китая, только дешевле?
приведу простой пример: несколько лет я ношу офигенные джинсы одного российского бренда, которые отшиваются в Китае. у нас я их покупаю с бесплатной доставкой от 2500 до 6000 за пару, а на Али эти же самые джинсы стоят от 7000 до 10000. зачем мне эта Алибаба?
11:50:04 30-05-2024
Элен без ребят (10:25:08 30-05-2024) и какая нам от этого печаль, если все то же самое можно купи... Элена, ты что не поняла, что Китай тебя почти кинул и скоро джинсы тебе придётся шить дома на ручной швейной машинке?
10:30:58 30-05-2024
топинамбуры вместо рублей будут брать? путин же договорился.
23:29:12 30-05-2024
Элен без ребят (10:25:08 30-05-2024) и какая нам от этого печаль, если все то же самое можно купи... Ну не знаю я все покупаю дорогое на АлиЭкспресс так как на маркетплейсах в разы дороже.
Вот сейчас купил плату для 3 д принтера на велике пришла за 9 дней стоимость 1516 руб а такая же плата один в один на озоне или Вайлдберриз стоит 5325 руб или 5500 зачем мне переплачивать?