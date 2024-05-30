Компания Alibaba перестала принимать платежи в рублях

В AliExpress заявили, что работают в прежнем режиме

30 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Китайская компания Alibaba, которая является владельцем AliExpress, перестала принимать платежи в рублях и поставлять товары в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант".

Площадка не принимает оплату с российских карт, кроме некоторых банков. Казахстанским, киргизским и армянским клиентам придется решить вопросы с отправкой и придумать транзитные схемы.

Alibaba – один из основных источников товаров для перекупов, продавцов на маркетплейсах и в магазинах. Из-за санкций их взаимодействие может потерять экономический смысл.

Эксперт Артем Бобцов считает, что отказ Alibaba от работы с российскими партнерами может быть продиктован угрозой вторичных санкций.

Экономический эксперт Семен Новопрудский отмечает, что переход на региональные сельские банки для обхода ограничений может привести к задержкам переводов.

В пресс-службе AliExpress СНГ заявили, что оплата и доставка товаров работают в обычном режиме.