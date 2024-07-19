Компания "Автосила" предлагает качественные автомобили для ведущих аграриев региона

Некоторые из них поставщик представил на "Дне поля"

19 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KTGQs

Среднетоннажные грузовики Dongfeng / Фото: компания "Автосила"

Компания "Автосила", официальный дилер среднетоннажных грузовиков бренда Dongfeng* в Алтайском крае, приняла участие в агрофоруме "День сибирского поля – 2024". В этом году мероприятие было посвящено двум значимым датам: 100-летию отечественного тракторостроения и 70-летию с момента начала освоения целины.

На масштабном агрофоруме компания представила среднетоннажные грузовики Dongfeng полной массой от 5,5 до 12 тонн. Среди них – самосвалы с задней и трехсторонней разгрузкой, шторный фургон на шасси Dongfeng C120 и изотермический фургон на шасси Dongfeng Z55.

"Гости форума смогли лично пообщаться с нашими сотрудниками и представителем официального дистрибьютора в России – компании "Дунфэн Трак Рус". Они узнали больше о технических характеристиках и комплектациях грузовых автомобилей Dongfeng, а также смогли осмотреть и посидеть в кабинах представленных машин", – говорят в "Автосиле".В ассортименте компании можно найти коммерческие среднетоннажные автомобили Dongfeng с различными типами надстроек: рефрижераторы, краны-манипуляторы, фургоны или бортовые грузовики. Есть как готовые модели, так и шасси, которые можно дополнить различными надстройками по индивидуальным требованиям.

Среднетоннажные грузовики Dongfeng на "Дне поля" / Фото: компания "Автосила"

Благодаря надежным и качественным автомобилям компания "Автосила" за годы работы заслужила отличную репутацию. Среди постоянных клиентов – крупнейшие компании Алтайского края, которые работают в таких важных отраслях региона, как промышленность, строительство, лесозаготовка и агропромышленный комплекс.

Но не только своими автомобилями "Автосила" привлекает клиентов. Компания также предлагает услуги по диагностике, сервисному и гарантийному обслуживанию грузовых автомобилей. Для этого у нее есть все необходимое современное оборудование.

Более того, у сотрудников компании тоже есть все необходимые сертификаты. Они регулярно проходят стажировки и курсы повышения квалификации, чтобы быть в курсе последних тенденций и технологий в автомобильной отрасли.

"Автосила"

Адрес: Барнаул, ул. Мамонтова, 301а

Тел.: +7 (3852) 500-307

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* Dongfeng ("Донфэн")

ООО "Автосила"

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