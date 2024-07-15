Компания из Барнаула отремонтирует сеть дорог в Новосибирске за миллиард рублей

ДСУ № 4 займется дорогами в одном из микрорайонов сибирской столицы

15 июля 2024, 17:22, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле /Фото: ДСУ № 4

Барнаульское дорожно-строительное управление № 4 стало победителем конкурса по созданию дорог в микрорайоне "Клюквенный" в Новосибирске. Сумма контракта, как следует из данных на сайте госзакупок, составляет 1,1 миллиарда рублей.

Согласно описанию лота, строительство сети в микрорайоне пройдет в несколько этапов. В рамках первого из них до 1 ноября 2026 года необходимо возвести дороги общей протяженностью более 4 км. В ходе работ ДСУ № 4 должно будет построить магистральные улицы, улицы и дороги местного значения, а также провести работы по инженерным коммуникациям, обустроить "карманы" для остановок общественного транспорта и пешеходные тротуары, установить дорожные знаки и светофоры, смонтировать остановочные комплексы.

Микрорайон "Клюквенный" – крупнейшая площадка КРТ в Новосибирске. В Калининском районе на площади более 200 га предполагается возведение свыше миллиона квадратных метров жилья. Также на участке построят пять детских садов, три школы, поликлинику с подстанцией скорой помощи, торговые и спортивные центры, парки. Кроме того, в микрорайоне планируется открыть политехнический колледж на 2500 учащихся.