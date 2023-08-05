Компания из Барнаула вышла в финал конкурса "Герои городов" и ждет поддержки земляков

Кроме столицы Алтайского края в финал вышли еще девять городов России

05 августа 2023, 11:57, ИА Амител

"Раковая ферма Алтая" / Фото: герои.города.рф

Барнаульская компания прошла в финал федерального конкурса "Герои Городов" и теперь рассчитывает на помощь земляков, чтобы добиться победы. На конкурс барнаульцы представили инвестиционный бизнес-проект "Раковая ферма Алтая". Кроме Барнаула в финал вышли еще девять городов России.

А сейчас идет публичное голосование за проект, которое продлится до 15 августа. Поддержать Барнаул можно по ссылке: герои.города.рф

Что за конкурс "Герои городов"?

Это премия для предпринимателей, чьи проекты повышают качество жизни людей в городах России.

Миссия конкурса – выявить и поощрить бизнес-проекты, которые оказали значительное влияние на улучшение жизни горожан и развитие своего города.

Кто может стать победителем?

Победителями премии "Герои городов" могут стать предприниматели из городов России, реализовавшие в период с 2020 по 2022 год проекты по созданию объектов городской инфраструктуры, проекты-инициативы, социокультурные программы и события, проекты по улучшению жилищных условий и сохранению культурного наследия, экологические инициативы и многое другое.

Награждение победителей бизнес-премии "Герои Городов" состоится в августе в Москве в рамках Московского урбанистического форума-2023.

Сколько номинаций в конкурсе?

В премии 10 основных номинаций. Это: "Жилищные условия", "Доход и работа", "Здоровье", "Мобильность", "Экология", "Образование", "Культура и отдых", "Индустрия гостеприимства", "Цифровые продукты и сервисы", "Бренд города".

И есть еще две специальные номинации: "Лучший бизнес-проект" – вручается специальным партнером премии Корпорацией МСП и "Лучший город" – вручается городу, от которого было заявлено наибольшее число проектов.

Как принять участие в конкурсе?

Участие в конкурсе мог принять любой предприниматель со своими проектами из всех городов России, кроме крупнейших Москвы и Санкт-Петербурга. Для этого нужно было зарегистрировать свой проект на сайте премии с 15 мая до 15 июля.

Затем все зарегистрированные проекты проходят два этапа отбора. Сначала их оценил экспертный совет — он работал до 30 июля. Критерии оценки разработаны на основе индикаторов Индекса качества жизни "ВЭБ.рф" – аналитического продукта, который позволяет объективно оценить степень влияния проекта на развитие города.

А затем проводится онлайн-голосование среди жителей. Оно продлится до 15 августа на сайте премии.

Много ли было участников?

Много. Номинантами премии "Герои городов" стали 243 проекта, которые поступили из 109 городов России.

А кто эксперты?

В состав экспертного совета вошли 70 профессионалов из разных сфер, представители власти и общественных организаций, которым предстоит оценить бизнес-проекты премии "Герои городов". Полный список экспертов бизнес-премии "Герои Городов" доступен на официальном сайте.

Справка: Премия "Герои городов" учреждена государственной корпорацией "ВЭБ.рф" совместно с Московским урбанистическим форумом (МУФ) и "Развивай.рф" при поддержке национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", Школы управления "Сколково", Корпорации МСП и компании VK.