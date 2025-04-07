Компания, которая строит города. "Жилищная инициатива" отмечает 27-й день рождения

За эти годы застройщик возвел сотни домов, социальных объектов и коммерческих зданий

07 апреля 2025, 08:00, Александра Черданцева erid: 2W5zFHGmN6U

Строительные объекты ГК "Жилищная инициатива" / Фото предоставлено компанией

6 апреля 2025 года группа компаний "Жилищная инициатива" отметила свой 27-й день рождения. За эти годы один из крупнейших застройщиков Сибири возвел более 2 млн квадратных метров жилья. Это не просто жилые дома, это целые кварталы. ЖИ давно уже вышла за пределы Барнаула, компания активно строит в Новосибирске, а с прошлого года осваивает новый рынок и новое направление – в Белокурихе через несколько лет появится во многом уникальный премиальный комплекс апарт-отелей Rizalta ("Ризалта").

"Жилищная инициатива". Как все начиналось

"Жилищная инициатива" была создана в апреле 1998 года. Ее основал и продолжает оставаться бессменным руководителем известный алтайский застройщик, почетный гражданин Барнаула Юрий Гатилов. Компания начинала с точечной застройки. Первым завершенным объектом стал Пенсионный фонд. Затем были дома на Папанинцев, 122, Молодежной, 41, и Попова, 113.

С 2004 года "Жилищная инициатива" занимается уже в основном квартальной, комплексной застройкой. В 2008-м компания шагнула за пределы Алтайского края, успешно развивая бизнес в Новосибирске и области под брендом "Новосибирский квартал".

На родном Алтае компания остается одним из лидеров рынка. Только в Барнауле ЖИ построила более 150 многоквартирных жилых домов, несколько десятков социальных объектов (школы, детские сады), административных и коммерческих зданий и гаражных комплексов.

Строительные объекты ГК "Жилищная инициатива" / Фото предоставлено компанией

Юрий Гатилов, генеральный директор ГК "Жилищная инициатива":

"Мы всегда работаем на достижение высокого качества наших проектов и ориентируемся на потребности и пожелания наших клиентов. Отличаемся гибким и ответственным подходом к работе, что позволяет нам эффективно решать любые вопросы, возникающие в процессе строительства. И уделяем большое внимание контролю качества и сроков на каждом этапе проекта".

Юрий Гатилов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Награды и звания. Оценка качества

За высокое качество строительства и заботу о клиентах ГК "Жилищная инициатива" неоднократно получала престижные награды и признания. Вот только некоторые из них:

в 2024 году компания победила в номинации "Застройщик года" в премии "Народный знак качества";

в 2022-м федеральный портал erzrf.ru, который ведет учет строительства в России, признал группу компаний "Жилищная инициатива" крупнейшим застройщиком за Уралом по объему сданного в эксплуатацию жилья за год;

в 2009-м компанию назвали лучшей строительной организацией Алтайского края;

в 2002 и 2005 годах ЖИ становилась лучшей компанией Барнаула.

А самого Юрия Гатилова неоднократно называли победителем краевого конкурса "Директор года", он имеет золотую медаль в номинации "Жилищное строительство". В 2007 году ему присвоили звание "Почетный строитель России", а 2012-м – "Почетный гражданин Барнаула" за значительный вклад в строительную отрасль города и оригинальные архитектурные решения.

Кроме того, компания активно участвует в экологических инициативах и проектировании объектов с использованием современных энергоэффективных технологий, что также высоко оценивается специалистами отрасли. У "Жилищной инициативы" есть свои благотворительные проекты.

Юрий Гатилов и министр строительства Иван Гилев на премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Это не просто жилье. Это комфортная среда

Уже более 20 лет ГК "Жилищная инициатива" специализируется на квартальной, комплексной застройке. Это не просто жилые дома, это целая социальная инфраструктура со школами, детскими садами, медицинскими учреждениями, дорогами, детскими и спортивными площадками. В компании подчеркивают: такой подход позволяет создавать комфортную среду для жизни и сразу решать все вопросы развития инфраструктуры.

Самые крупные и известные кварталы ЖИ в Барнауле:

"Мизюлинская роща" – четыре дома, гаражный комплекс, погреб. Первый опыт компании в комплексной застройке;

четыре дома, гаражный комплекс, погреб. Первый опыт компании в комплексной застройке; "2000" – 20 домов, школа, детский сад, школа искусств, бассейн, поликлиника, рынок, два стадиона, два парковочных комплекса. Один из первых в Сибири примеров масштабной комплексной застройки;

20 домов, школа, детский сад, школа искусств, бассейн, поликлиника, рынок, два стадиона, два парковочных комплекса. Один из первых в Сибири примеров масштабной комплексной застройки; "Лазурный" – 18 домов, детский сад, парковочный комплекс;

18 домов, детский сад, парковочный комплекс; "Лазурный 2" – 12 домов, школа, стадион, детский сад, парковочный комплекс;

12 домов, школа, стадион, детский сад, парковочный комплекс; "Дружный" – 15 домов, детский сад, два парковочных комплекса;

15 домов, детский сад, два парковочных комплекса; "Дружный 2" – 5 домов, два парковочных комплекса;

5 домов, два парковочных комплекса; "Дружный 3" – 10 домов, детский сад, парковочный комплекс;

10 домов, детский сад, парковочный комплекс; "Невский" – 10 домов, детский сад, парковочный комплекс;

10 домов, детский сад, парковочный комплекс; "Димитровские горки" – 3 дома, подземные паркинги.

Строительные объекты ГК "Жилищная инициатива" / Фото предоставлено компанией

Рекорд в квартале "Дружный". В октябре 2016 года компания начала строительство школы со стадионом и бассейном. В сентябре 2017-го учебное заведение уже открыло двери для юных жителей микрорайона. Школу возвели всего за один год!Кроме того, именно ГК "Жилищная инициатива" построила один из самых высоких домов Барнаула – 25-этажный "Рубин" на Малахова, 134а, яркий "Апельсин" на Гущина, 171а, стильный ЖК "Елочки" на Христенко, 3, и "Родные берега" рядом с набережной Оби, на улице Промышленной, 6.

А сейчас компания возводит в Барнауле ЖК "Тургенев" на ул. Чеглецова, 25а, ЖК "Статус" на ул. Интернациональной, 130, ЖК "Чернышевский" по ул. Чернышевского, 39, продолжает успешный кейс с "Родными берегами" (теперь по адресу Промышленная, 10) и другие объекты. В Новосибирске компания, входящая в ГК "Жилищная инициатива" под названием "Новосибирский квартал", строит несколько жилых комплексов: "Кольца" и "Пегас", а также целый микрорайон "Фламинго".

Строительные объекты ГК "Жилищная инициатива" / Фото предоставлено компанией

Но самый перспективный, масштабный проект совершенно нового формата – комплекс апарт-отелей премиального уровня Rizalta в Белокурихе.

Rizalta. Купи себе отель

Город-курорт Белокуриха – один из самых живописных уголков России, который с каждым годом привлекает все больше туристов благодаря своей уникальной природе и целебным возможностям.

В 2027 году курорт станет узнаваемым еще по одному крупному девелоперскому проекту – комплексу апарт-отелей Rizalta. Строительство премиального объекта стартовало в конце 2024 года, он обещает стать одним из самых амбициозных и масштабных инвестиционных проектов на Алтае.

Rizalta / Фото предоставлено компанией

Rizalta – это не просто апарт-отели, а целый городок, построенный по концепции Urban Wellness ("Урбан Велнесс"), объединяющий курортный отдых, природное окружение и городской комфорт в одном месте. Разработанный известным российским архитектором Сергеем Пергаевым и его бюро Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро"), проект обещает стать новым символом премиального отдыха и инвестиций в Алтайском крае.

Комплекс будет включать пять уникальных корпусов:

Family* ("Семейный")

Семейный корпус ориентирован на отдых с детьми, здесь будут созданы детский центр с развивающими программами, ресторан и зоны для досуга. В Family откроют собственный спа-центр, рассчитанный в том числе и на юных гостей.

Business* ("Бизнес")

В бизнес-корпусе, кроме номеров для проживания, будет многофункциональный конференц-зал на 450 человек, зона спа с инфинити-бассейном на крыше и лобби-баром.

Digital* ("Диджитал")

В этом смарт-корпусе планируется внедрение новейших технологий – системы "Умный дом", киберцентр и площадка для аэротакси на крыше, а также караоке-бар и туристический центр.

Life* ("Жилой корпус")

Здесь будут полноценные квартиры для жизни и отдыха.

Wellness* ("Оздоровительный")

В оздоровительном корпусе появится спа-центр с бассейнами, велнес-процедурами и зонами для релаксации.

Rizalta – это не просто жилье. Это уровень жизни, которого так не хватает многим регионам России. Каждый номер в комплексе будет полностью меблирован, оснащен всем необходимым для комфортного проживания и современными технологиями. Общая площадь комплекса составит 64 тысячи квадратных метров, из которых 30 тысяч займет собственно апартаментная часть. Здесь все продумано до мелочей: от стандартов оператора отеля до декоративных аксессуаров в номерах.

Rizalta / Фото предоставлено компанией

Приобретая номер в одном из жилых корпусов, вы обеспечите себе не только качественный отдых в Белокурихе, но и стабильный доход от сдачи его в аренду. По оценкам застройщика, пассивный доход от аренды составит 2 млн рублей в год, а окупаемость первоначальных вложений – шесть лет. А учитывая, что турпоток на Алтай только растет, вложение в туристическую недвижимость – очень перспективное направление

Проектом будет управлять один из крупнейших федеральных отельных операторов России Zont Hotel Group*, сертифицированный по стандартам Hilton*, Radisson*, Accor* и других международных брендов. Оператор уже имеет опыт работы на Алтае – развивает два пятизвездочных отеля. А генеральным партнером и инвестором выступил ПАО "Сбербанк". Это все делает премиальный проект еще более надежным и инвестиционно привлекательным.

Больше информации на сайте rizalta.ru.

Инфраструктура для отдыха и работы в Rizalta:

три корпуса для проживания;

872 номеров площадью от 19 до 128 м²;

4,5 га – общая территория;

четыре ресторана;

два спа-комплекса;

конференц-зал;

шесть бассейнов;

туристический центр;

коворкинг;

киберцентр;

спортивные зоны;

прогулочные зоны;

детские площадки;

три поля для мини-гольфа;

амфитеатр;

озеро;

водопады с тихими зонами отдыха.

Здесь будет расположен парк с 12 тыс. квадратных метров озеленения, детской площадкой, зонами для воркаута и 2,8 километра дорожек для прогулок. Особое внимание уделено созданию арт-локаций, стилизованных под Денисову пещеру и долину гейзеров, а также бассейн, озеро и водопады. Дизайнерские решения сделают Rizalta не просто местом для отдыха, но и источником эстетического вдохновения.

Rizalta – это проект, который меняет представление о курортной недвижимости. Роскошный отдых, внимание к каждой детали и уникальная архитектурная концепция делают этот комплекс не только выгодным вложением, но и местом, которое привлекает самых требовательных клиентов. С ним Алтайский край вступает в новую эру курортного туризма, где каждый гость может почувствовать себя частью этого уникального и удивительного места.

*Family ("Фемели"); Business ("Бизнес"); Digital ("Диджитал"); Life ("Лайф"); Wellness ("Велнесс"); Zont Hotel Group ("Зонт Хотел Групп"); Hilton ("Хилтон"); Radisson ("Рэдиссон"); Accor ("Аккор").

Застройщик – ООО СЗ "Строительная инициатива". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ООО "СЗ Строительная инициатива"

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