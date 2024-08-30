Федеральная компания "Либерти" набирает сотрудников для работы вахтовым методом
Рассказываем, что предлагают соискателям
30 августа 2024, 12:45, ИА Амител erid: LjN8KGkhk
Где найти работу вахтовым методом? Чтобы и стабильно, и зарплата хорошая, и график удобный. Обратитесь в компанию "Либерти", которая трудоустраивает по всей России. Организация владеет более чем 20 объектами в строительной, пищевой и производственной отраслях. На предприятиях уже трудятся более 15 тысяч человек. Присоединяйтесь к команде профессионалов и вы. Рассказываем, какие вакансии открыты для работы вахтовым методом.
Девять лет успешного опыта
За девять лет работы "Либерти" зарекомендовала себя как надежный работодатель, предоставляющий сотрудникам достойные условия труда. География присутствия компании впечатляет: более 400 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Это значит, что каждый соискатель, независимо от места жительства, сможет найти подходящий вариант.
Актуальные вакансии
"Либерти" предлагает несколько вакансий вахтовым методом со стабильным доходом и комфортными условиями труда и проживания.
Итак, набор открыт по следующим вакансиям:
- монтажник, бетонщик на стройку и предприятие (зарплата от 95 000 руб.);
- работники на птицефабрику (зарплата от 92 000 руб.);
- сварщик 3, 4, 5, 6 разрядов (зарплата от 100 000 руб.);
- дорожный рабочий (зарплата 80 000 руб.).
Также "Либерти" набирает сборщиков (зарплата 89 000 руб.) на автопредприятие.
Условия работы
"Либерти" заботится о своих сотрудниках, предоставляя полный соцпакет. А также – спецодежду, медицинский осмотр, питание и проживание бесплатно. Оплачивает и проезд до места вахты и обратно.
Откликнуться на вакансии могут как мужчины, женщины, так и семейные пары. Для получения более подробной информации свяжитесь с Василием по телефону 8-913-250-04-93 или через WhatsApp*.
* WhatsApp ("ВотсАп")
ООО "Либерти"Реклама
20:11:39 30-08-2024
Хорошая компания! Рекомендую, так как сам работаю.
Питание 5+ бесплатно
Общежитие кому как мне нравится.
Покупают билеты не копейки не вычитывают за дорогу.
Белая зп
Золотых гор не обещают, но всё честно!
20:27:25 30-08-2024
За 95 т. пусть Вася сам монтажником работает. Сейчас монтажники от 5 т. В день и то не всё соглашаются
01:56:39 31-08-2024
Сергей (20:27:25 30-08-2024) За 95 т. пусть Вася сам монтажником работает. Сейчас монтаж... это точно
02:59:40 31-08-2024
Сергей (20:27:25 30-08-2024) За 95 т. пусть Вася сам монтажником работает. Сейчас монтаж... Эти товарищи совсем охренели ищи дураков в. Другой стране ну вы понялив какой кто будет работать 95 за вахту когда тачки в стране от4млн начинаются более менее!
21:11:38 30-08-2024
Реклама подставной шарашки
00:33:18 31-08-2024
Alex (21:11:38 30-08-2024) Реклама подставной шарашки... Это точно, посредники голимые. На чужом горбу хотят в рай въехать.
02:01:07 31-08-2024
Компанич может и хорошая но где они таккю зп монтажника и бетонщика нашли? У меня муж бетонщиком работает посезону с мая по ноябрь у него выходит на руки под 300,зимой конечно поменьше 160 но не как не 95.
02:07:16 31-08-2024
Зп за летку или в месяц
04:07:42 31-08-2024
Чистой воды развод хорошо знаком с этой шарагой
04:28:22 31-08-2024
Виктор (20:11:39 30-08-2024) Хорошая компания! Рекомендую, так как сам работаю. Питан... Витя тебе самому не смешно?
04:47:28 31-08-2024
Ахахахахз за 100к и 95 к пусть само начальство работает , копейки дно кантора
14:19:21 31-08-2024
Я водолазом работаю у нас в Танпс в казане монтажники 170.000 на руки не идит работать мало говорят, вы что человека за корку хлеба хотите затавить работать? Бойтесь Аллаха устроили наживу