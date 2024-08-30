Федеральная компания "Либерти" набирает сотрудников для работы вахтовым методом

Рассказываем, что предлагают соискателям

30 августа 2024, 12:45, ИА Амител erid: LjN8KGkhk

Сварщик / Фото: fxquadro / freepik.com

Где найти работу вахтовым методом? Чтобы и стабильно, и зарплата хорошая, и график удобный. Обратитесь в компанию "Либерти", которая трудоустраивает по всей России. Организация владеет более чем 20 объектами в строительной, пищевой и производственной отраслях. На предприятиях уже трудятся более 15 тысяч человек. Присоединяйтесь к команде профессионалов и вы. Рассказываем, какие вакансии открыты для работы вахтовым методом.

Девять лет успешного опыта

За девять лет работы "Либерти" зарекомендовала себя как надежный работодатель, предоставляющий сотрудникам достойные условия труда. География присутствия компании впечатляет: более 400 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Это значит, что каждый соискатель, независимо от места жительства, сможет найти подходящий вариант.

Актуальные вакансии

"Либерти" предлагает несколько вакансий вахтовым методом со стабильным доходом и комфортными условиями труда и проживания.

Итак, набор открыт по следующим вакансиям:

монтажник, бетонщик на стройку и предприятие (зарплата от 95 000 руб.);

работники на птицефабрику (зарплата от 92 000 руб.);

сварщик 3, 4, 5, 6 разрядов (зарплата от 100 000 руб.);

дорожный рабочий (зарплата 80 000 руб.).

Также "Либерти" набирает сборщиков (зарплата 89 000 руб.) на автопредприятие.

Условия работы

"Либерти" заботится о своих сотрудниках, предоставляя полный соцпакет. А также – спецодежду, медицинский осмотр, питание и проживание бесплатно. Оплачивает и проезд до места вахты и обратно.

Откликнуться на вакансии могут как мужчины, женщины, так и семейные пары. Для получения более подробной информации свяжитесь с Василием по телефону 8-913-250-04-93 или через WhatsApp*.

* WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Либерти"

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