Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека

Показатели работы устройства оцениваются как многообещающие

31 января 2024, 06:30, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые в истории вживила имплант в мозг человека 28 января. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Как рассказал предприниматель в социальной сети X, первый доброволец прошел операцию успешно, а показатели работы устройства оцениваются как многообещающие.

Напомним, что компания начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг еще в сентябре прошлого года. Основная цель Neuralink – разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами. Как считает Маск, чипы помогут людям стать киборгами и противостоять искусственному интеллекту.

25 мая 2023 года компания получила разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственные средства (FDA) Минздрава США. Сейчас Neuralink продолжает работу над совершенствованием своих технологий и считает, что в будущем они помогут людям улучшать качество жизни.