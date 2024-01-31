Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека
Показатели работы устройства оцениваются как многообещающие
31 января 2024, 06:30, ИА Амител
Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые в истории вживила имплант в мозг человека 28 января. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Как рассказал предприниматель в социальной сети X, первый доброволец прошел операцию успешно, а показатели работы устройства оцениваются как многообещающие.
Напомним, что компания начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг еще в сентябре прошлого года. Основная цель Neuralink – разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами. Как считает Маск, чипы помогут людям стать киборгами и противостоять искусственному интеллекту.
25 мая 2023 года компания получила разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственные средства (FDA) Минздрава США. Сейчас Neuralink продолжает работу над совершенствованием своих технологий и считает, что в будущем они помогут людям улучшать качество жизни.
09:01:32 31-01-2024
Пусть лучше гироскоп байдену вживит ему это очень надо
09:18:57 31-01-2024
Не верьте! Это все ПиАр! Искалечить сотни людей и обезьян, что бы потом на одном более менее удачном образце прокричать - всё успешно работает!... Он со Швабом за одно! Не верьте им. Вон Италия и Франция протестуют против их манипуляций с продовольствием и технологиями...! Это мы всё ждём от них чуда...!? Чуда от них не будет! Ну кроме сокращения популяции всего живого!
13:10:28 31-01-2024
Гость (09:18:57 31-01-2024) Не верьте! Это все ПиАр! Искалечить сотни людей и обезьян, ч... Понятно что пиар. Человек еще слишком мало знает о том как работает мозг. Кроме того, у каждого человека схема синаптических связей уникальна. Еще невероятно далеко до нормальных результатов, которые можно будет транслировать на массы. Но вот такое эксперименты по чуть-чуть и двигают науку.