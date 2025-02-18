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Компания МТС получила штраф в размере 300 тысяч рублей от алтайского УФАС

Причиной стала рассылка оператором рекламы без согласия абонента, а также игнорирование требований о ее прекращении

18 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru
Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

Алтайское краевое УФАС оштрафовало оператора сотовой связи за распространение рекламы без согласия абонента, а также игнорирование требований клиента о прекращении рассылки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Барнаулец, у которого была задолженность перед оператором за услуги связи, наряду с напоминаниями о необходимости ее погашения получал рекламную рассылку. Он неоднократно обращался к оператору связи и требовал ее прекратить, однако не получил результата. При разбирательстве компания настаивала, что в тексте СМС-сообщений были только информационно-справочные сведения, которые положено рассылать должникам.

"Однако Алтайское краевое УФАС установило, что в спорных сообщениях акцент сделан на продвижение приоритетного способа пополнения баланса через сайт, что является рекламным предложением. Альтернативные возможности оплаты связи – через сайт или приложение любого банка, терминалы, отделения оператора связи и прочее – не указывались", – подчеркнули в ведомстве.

Законность позиции антимонопольного органа подтвердил суд, поэтому компания прекратила рассылку рекламных сообщений без согласия абонента. По факту нарушения Алтайское краевое УФАС России оштрафовало оператора на 300 тысяч рублей.

Барнаул Алтайский край штрафы

Комментарии 4

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Гость

16:15:28 18-02-2025

МТС просто опешил от неподъемной суммы штрафа.

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Гость

16:18:50 18-02-2025

Гость (16:15:28 18-02-2025) МТС просто опешил от неподъемной суммы штрафа.... по миру пойдут))))

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ыть

17:17:22 18-02-2025

А чо так можно было? Мне тоже шлют ссылку на свой сайт, чтобы я там платил. Если повторно можно штрафовать, то МТС по миру пойдет.

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Гена

20:03:07 18-02-2025

Им это как слону дробина... Лямов на 30 нормально

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