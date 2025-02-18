Компания МТС получила штраф в размере 300 тысяч рублей от алтайского УФАС
Причиной стала рассылка оператором рекламы без согласия абонента, а также игнорирование требований о ее прекращении
18 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Алтайское краевое УФАС оштрафовало оператора сотовой связи за распространение рекламы без согласия абонента, а также игнорирование требований клиента о прекращении рассылки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Барнаулец, у которого была задолженность перед оператором за услуги связи, наряду с напоминаниями о необходимости ее погашения получал рекламную рассылку. Он неоднократно обращался к оператору связи и требовал ее прекратить, однако не получил результата. При разбирательстве компания настаивала, что в тексте СМС-сообщений были только информационно-справочные сведения, которые положено рассылать должникам.
"Однако Алтайское краевое УФАС установило, что в спорных сообщениях акцент сделан на продвижение приоритетного способа пополнения баланса через сайт, что является рекламным предложением. Альтернативные возможности оплаты связи – через сайт или приложение любого банка, терминалы, отделения оператора связи и прочее – не указывались", – подчеркнули в ведомстве.
Законность позиции антимонопольного органа подтвердил суд, поэтому компания прекратила рассылку рекламных сообщений без согласия абонента. По факту нарушения Алтайское краевое УФАС России оштрафовало оператора на 300 тысяч рублей.
16:15:28 18-02-2025
МТС просто опешил от неподъемной суммы штрафа.
16:18:50 18-02-2025
Гость (16:15:28 18-02-2025) МТС просто опешил от неподъемной суммы штрафа.... по миру пойдут))))
17:17:22 18-02-2025
А чо так можно было? Мне тоже шлют ссылку на свой сайт, чтобы я там платил. Если повторно можно штрафовать, то МТС по миру пойдет.
20:03:07 18-02-2025
Им это как слону дробина... Лямов на 30 нормально