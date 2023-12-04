Компания МТС запустила собственный аналог YouTube
Работу сервиса уже можно протестировать
04 декабря 2023, 21:15, ИА Амител
Фото: соцсети
Компания МТС запустила собственный аналог YouTube – NUUM. Об этом сообщает "Коммерсант".
Пользователи уже могут протестировать работу сервиса в web-версии на одноимённом сайте, либо скачав приложение в магазинах AppStore и Google Play.
"При помощи этого тестирования можно будет "доработать ключевые функции совместно с пользователями, плюс, сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей", – отметили разработчики.
Предположительно, полноценно опробовать работу сервиса можно будет в 2024 году.
22:10:50 04-12-2023
Типа КНДРовского интернета скоро сделают. Будим только правильные новости смотреть?
06:24:24 05-12-2023
Гость (22:10:50 04-12-2023) Типа КНДРовского интернета скоро сделают. Будим только прави... Судя по твоей грамотности (будИм), тебе вообще никакие новости не нужно читать. Ты всё равно их неверно поймешь.
05:38:41 05-12-2023
Даже Рутуб значительно уступает Ютубу. МТС можно не мечтать.
06:26:41 05-12-2023
Гость (05:38:41 05-12-2023) Даже Рутуб значительно уступает Ютубу. МТС можно не мечтать... Только ютьюб ведет себя не как коммерческая контора, а как филиал вашингтонского обкома. Стирают каналы с миллионами подписчиков, дающие приток рекламы и доходов. Но их банит Ютьюб, потому что эти каналы с прорусской повесткой. А надо чтобы были только проамериканские взгляды и точка зрения.
08:51:47 05-12-2023
Гость (06:26:41 05-12-2023) Только ютьюб ведет себя не как коммерческая контора, а как ф... ну не знаю. я смотри кулинарные блоги. никто их не банит
08:22:26 05-12-2023
Да вто вас заставлят смотреть ненавистные вам ресурсы? Смотрите Чебурашку три раза в день! И прочую муру скрепную!
09:52:27 05-12-2023
Я наверное первый оставлю комментарий, релальный, а то одни ЦИПСОшники похоже тут уже вот вот подерутся. Пусть пробуют. А вдруг получится. Это хорошо, что начали шевелиться, жаль, что только когда петух клюнул, а ранее сидели и не задумывались о том, что своего нифигашеньки нету. В конце концов конкуренция будет завставлять развиваться другие каналы. А рутуб не показатель, он не развивается. Ощущение, что уже в тупик зашли ребята или финансирования нет. Если не могут одни - значит могут попробовать другие. Сейчас уникальное время, может каждый выбраться из грязи в князи, нужна лишь идея, реализация и финансирование.
11:58:40 05-12-2023
Гость (09:52:27 05-12-2023) Я наверное первый оставлю комментарий, релальный, а то одни ... Это второй рутуб будет не стоит обнадеживаться.
12:03:06 05-12-2023
Прежде всего ютуб- это не коммерческая организация, а инструмент контроля и управления, поэтому большая вероятность, что ютуб дотационная вещ. А "наши" хотят денег , поэтому альтернативного ютуба не получится так как нужно будет вливать средства в проект, а не в свои карманы.