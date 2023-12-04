Работу сервиса уже можно протестировать

04 декабря 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: соцсети

Компания МТС запустила собственный аналог YouTube – NUUM. Об этом сообщает "Коммерсант".

Пользователи уже могут протестировать работу сервиса в web-версии на одноимённом сайте, либо скачав приложение в магазинах AppStore и Google Play.

"При помощи этого тестирования можно будет "доработать ключевые функции совместно с пользователями, плюс, сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей", – отметили разработчики.

Предположительно, полноценно опробовать работу сервиса можно будет в 2024 году.

