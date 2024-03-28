Компания "Рэлсиб" начала серийное производство новых измерителей качества воздуха

Их разработку проводили совместно с НИИ "Гигиены" Роспотребнадзора

28 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KJ7P1

Здание "Рэлсиб" / Фото предоставлено компанией

Новосибирская приборостроительная компания "Рэлсиб" приступила к серийному производству измерителей качества воздуха EClerk-Eco-M*. Разработку приборов начали два года назад и проводили совместно с НИИ "Гигиены" Роспотребнадзора. В конце прошлого года их внесли в государственный реестр средств измерений. Рассказываем, как работают приборы учета.

В качестве эксперимента компания оборудовала своими приборами две школы в Новосибирске, что позволило в режиме реального времени контролировать важнейшие параметры воздуха в каждом классе:

температуру;

относительную влажность;

содержание СО2.

Данные отображаются как на дисплее прибора, так и на компьютере по всем классам школы, а еще удаленно через облачный сервис.

Мониторинг качества воздуха в общеобразовательных школах давно уже вводят в обязательном порядке в Европе. В России же до настоящего времени этим параметрам не уделяли должного внимания. Хотя даже незначительное превышение уровня СО2 приводит к усталости, вялости, невнимательности школьников, а дальнейшее увеличение газа может вызвать приступ у аллергиков и астматиков.

Подобные приборы необходимы и в детских садах, особенно в спальных комнатах, да и в каждой квартире.

Измеритель-регистратор EClerk-Eco-M / Фото предоставлено компанией

Следующая разработка компании – система мониторинга EClerk Wireless monitoring* на основе своих собственных датчиков микроклимата с интерфейсом Bluetooth5.0*. В нее войдут датчики как для чистых помещений, в том числе для "умного дома", так и для промышленности в герметичном корпусе. Компания обещает начать продажи датчиков и систем уже в этом году.

Датчики системы мониторинга EClerk Wireless monitoring / Фото предоставлены компанией

Компания "Рэлсиб" хорошо известна в России, как один из ведущих изготовителей переносных измерителей, автономных регистраторов, малогабаритных датчиков температуры, датчиков влажности. Компания осваивает новые направления и еще раз доказывает, что российская электроника не стоит на месте, а развивается и делает это опережающими темпами.

НПК "Рэлсиб"

Филиал в Барнауле: ул. Пушкина, 21 офис 104

Телефон: +7 (3852) 59-04-02

E-mail: evgest@relsib.com, sbit@relsib.com

Сайт

*EClerk-Eco-M ("ЭКлерк-Эко-М"); EClerk Wireless monitoring ("ЭКлерк Вайлэсс мониторинг"); Bluetooth5.0 ("Блютуз5.0)

ООО ТСЦ " Рэлсиб"

Реклама