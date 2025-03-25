Компания "СоюзДонСтрой" реконструирует сети водоснабжения в Барнауле

Работы проводят для строительства нового комплекса на алтайском заводе

25 марта 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFHg8LX2

Реконструкция сети водоснабжения в Барнауле / Фото: "СоюзДонСтрой"

Компания "СоюзДонСтрой" выполнила работы по созданию проектной документации, сейчас проводит реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения для АО БМК "Меланжист Алтая".

"СоюзДонСтрой" реализует проекты под ключ и успешно вводит объекты в эксплуатацию на всей территории России благодаря широким техническим возможностям, а также штату профессиональных инженерных специалистов.

4 апреля 2024 года компания выиграла открытый конкурс на проведение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капитального строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ. Это позволило компании стать подрядчиком, выполняющим реконструкцию сетей водоснабжения для реализации инфраструктурного проекта "Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК "Меланжист Алтая" в Барнауле.

Проект реализуют в два этапа:

реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 3757 м;

реконструкция канализационного коллектора протяженностью 1800 м.

Помимо БМК "Меланжист Алтая", на новый коллектор будет произведено 12 абонентских переключений с помощью труб от 160 до 1200 мм.

Реконструкция сети водоснабжения в Барнауле / Фото: "СоюзДонСтрой"

ООО "СоюзДонСтрой"

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