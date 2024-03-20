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Компания Высоцкой, занимающаяся "умной доставкой" продуктов, понесла 8 млн убытков

Фирма разрабатывала специальное приложение, которое следит за тем, какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку

20 марта 2024, 15:23, ИА Амител

Юлия Высоцкая / Фото: ТАСС
Юлия Высоцкая / Фото: ТАСС

Компания актрисы Юлии Высоцкой, занимающаяся "умной доставкой" продуктов, понесла убытки на сумму свыше 8 млн рублей за три года. Как сообщает Shot, фирма "СиДжей" управляла стартапом, который не зашел пользователям.

Компания разрабатывала специальное приложение, которое следит за тем, какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку. Спроса на него не оказалось – убытки продолжают расти с каждым годом. При этом долгов перед налоговой у организации нет.

Напомним, что ранее Высоцкая закрыла еще одну свою кулинарную компанию. Она занималась поставкой блюд в заведения. Ее убытки за три года составили 5 млн рублей.

культура бизнес

Комментарии 6

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Гость

15:26:14 20-03-2024

До чего ж она страшна и страшно беспринципна

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гость

15:48:30 20-03-2024

конкурировать со "Побирушкой сбера" , который на народные деньги все раскручивает - нереально.

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Гость

15:51:09 20-03-2024

Ибо нефиг разрабатывать приложения которые СЛЕДЯТ.... достали за всем следить Где наша конфиденциальность , мать ее за ногу!

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ворчун

16:04:14 21-03-2024

Гость (15:51:09 20-03-2024) Ибо нефиг разрабатывать приложения которые СЛЕДЯТ.... достал... Выбросьте мобилу. Отключите домашний интернет. Выходя из квартиры, не забывайте переодеваться в незаметную одежду, смените походку и закрывайте лицо шляпой с полями и маской. Можно медицинской, хотя это уже вышло из моды. Снимите все деньги с карточки в левом банкомате. Ни с кем не разговаривайте.

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Гость

20:01:50 20-03-2024

Она вообще что-то умеет? Когда готовила на телевидении еду смеялась вся страна. Теперь за доставку еды взялась коль сама не умеет готовить. Ей бы в цирк идти нужно было. Муж бы снимал, а она бы продолжала народ веселить.

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Гость

21:18:21 20-03-2024

А еще брендом ЕДИМ ДОМА фабрика кухонь МАРИЯ прикрыла кривую линейку своих творений. На каждой досточке упоминание о Юлие. Это к ней кэшбэк за слезы заказчиков этих кухонь прилетел. (((

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