Компания Высоцкой, занимающаяся "умной доставкой" продуктов, понесла 8 млн убытков
Фирма разрабатывала специальное приложение, которое следит за тем, какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку
20 марта 2024, 15:23, ИА Амител
Компания актрисы Юлии Высоцкой, занимающаяся "умной доставкой" продуктов, понесла убытки на сумму свыше 8 млн рублей за три года. Как сообщает Shot, фирма "СиДжей" управляла стартапом, который не зашел пользователям.
Компания разрабатывала специальное приложение, которое следит за тем, какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку. Спроса на него не оказалось – убытки продолжают расти с каждым годом. При этом долгов перед налоговой у организации нет.
Напомним, что ранее Высоцкая закрыла еще одну свою кулинарную компанию. Она занималась поставкой блюд в заведения. Ее убытки за три года составили 5 млн рублей.
15:26:14 20-03-2024
До чего ж она страшна и страшно беспринципна
15:48:30 20-03-2024
конкурировать со "Побирушкой сбера" , который на народные деньги все раскручивает - нереально.
15:51:09 20-03-2024
Ибо нефиг разрабатывать приложения которые СЛЕДЯТ.... достали за всем следить Где наша конфиденциальность , мать ее за ногу!
16:04:14 21-03-2024
Гость (15:51:09 20-03-2024) Ибо нефиг разрабатывать приложения которые СЛЕДЯТ.... достал... Выбросьте мобилу. Отключите домашний интернет. Выходя из квартиры, не забывайте переодеваться в незаметную одежду, смените походку и закрывайте лицо шляпой с полями и маской. Можно медицинской, хотя это уже вышло из моды. Снимите все деньги с карточки в левом банкомате. Ни с кем не разговаривайте.
20:01:50 20-03-2024
Она вообще что-то умеет? Когда готовила на телевидении еду смеялась вся страна. Теперь за доставку еды взялась коль сама не умеет готовить. Ей бы в цирк идти нужно было. Муж бы снимал, а она бы продолжала народ веселить.
21:18:21 20-03-2024
А еще брендом ЕДИМ ДОМА фабрика кухонь МАРИЯ прикрыла кривую линейку своих творений. На каждой досточке упоминание о Юлие. Это к ней кэшбэк за слезы заказчиков этих кухонь прилетел. (((