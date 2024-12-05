Комплекс "Планета Q" открывает зимний сезон с развлечениями для всей семьи
Шоу-программа и анимация для детей будут проходить каждые выходные
05 декабря 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8KYyv2
Уже в эти выходные, 7 и 8 декабря 2024 года, развлекательный комплекс "Планета Q" открывает зимний сезон и приглашает барнаульцев окунуться в атмосферу зимней сказки. Под яркими огнями волшебного леса гостей ждут множество увлекательных развлечений для всей семьи.
Забавы на любой вкус
Гостей ждут:
- ледовый каток под шатром – катайтесь в любое время, независимо от капризов погоды;
- горки для всех возрастов – веселые спуски порадуют как малышей, так и взрослых, возьмите тюбинг напрокат и отправляйтесь навстречу веселью;
- Дед Мороз и Снегурочка – кто как не главные герои зимы подарят вам новогоднее настроение? Они ждут вас для встреч, фото и игр;
- катания на санях – прогулки по зимнему лесу на грациозных лошадках, катание с ветерком в санях со снегоходом, а для самых маленьких – в упряжке с энергичными хаски подарят настоящую сказку;
- фото с самоедскими лайками – белоснежные, пушистые и очень дружелюбные самоеды ждут вас, чтобы запечатлеть моменты зимней радости;
- квадроциклы и тир – для тех, кто предпочитает активный отдых и немного адреналина, есть квадроциклы и тир. Проверьте свои силы и меткость;
- уютное кафе – после насыщенного дня загляните в кафе, чтобы согреться ароматным чаем или попробовать вкусные закуски.
Каждые выходные с 15:00 до 18:00 юных гостей ждут увлекательные анимационные программы. Любимые герои организуют веселые конкурсы, зажигательные танцы и сюрпризы, превратив это время в незабываемое приключение.
По субботам в 16:00 зрителей ждет "Серебряное шоу" – завораживающее зрелище, полное блеска и ярких эмоций. А по воскресеньям в 16:00 – "Неоновое шоу".
Стоимость и график работы
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Вход бесплатный. На кассе нужно оплатить абонемент, который можно потратить в кафе, прокате коньков и тюбингов, катании на пони и других услугах комплекса. Стоимость абонемента (на одного человека) 200 руб. – с 10:00 до 15:00, 300 руб. – с 15:00 до 21:00.
Приезжайте с семьей и друзьями, чтобы зарядиться позитивом и незабываемыми впечатлениями.
Развлекательный комплекс "Планета Q"
Адрес: Байкальская, 47
Тел.: 8-961-230-20-10
Часы работы: 10:00-21:00
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