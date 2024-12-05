Комплекс "Планета Q" открывает зимний сезон с развлечениями для всей семьи

Шоу-программа и анимация для детей будут проходить каждые выходные

05 декабря 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8KYyv2

Аниматоры / Фото: комплекс "Планета Q"

Уже в эти выходные, 7 и 8 декабря 2024 года, развлекательный комплекс "Планета Q" открывает зимний сезон и приглашает барнаульцев окунуться в атмосферу зимней сказки. Под яркими огнями волшебного леса гостей ждут множество увлекательных развлечений для всей семьи.

Забавы на любой вкус

Гостей ждут:

ледовый каток под шатром – катайтесь в любое время, независимо от капризов погоды;

катайтесь в любое время, независимо от капризов погоды; горки для всех возрастов – веселые спуски порадуют как малышей, так и взрослых, возьмите тюбинг напрокат и отправляйтесь навстречу веселью;

веселые спуски порадуют как малышей, так и взрослых, возьмите тюбинг напрокат и отправляйтесь навстречу веселью; Дед Мороз и Снегурочка – кто как не главные герои зимы подарят вам новогоднее настроение? Они ждут вас для встреч, фото и игр;

кто как не главные герои зимы подарят вам новогоднее настроение? Они ждут вас для встреч, фото и игр; катания на санях – прогулки по зимнему лесу на грациозных лошадках, катание с ветерком в санях со снегоходом, а для самых маленьких – в упряжке с энергичными хаски подарят настоящую сказку;

прогулки по зимнему лесу на грациозных лошадках, катание с ветерком в санях со снегоходом, а для самых маленьких – в упряжке с энергичными хаски подарят настоящую сказку; фото с самоедскими лайками – белоснежные, пушистые и очень дружелюбные самоеды ждут вас, чтобы запечатлеть моменты зимней радости;

белоснежные, пушистые и очень дружелюбные самоеды ждут вас, чтобы запечатлеть моменты зимней радости; квадроциклы и тир – для тех, кто предпочитает активный отдых и немного адреналина, есть квадроциклы и тир. Проверьте свои силы и меткость;

для тех, кто предпочитает активный отдых и немного адреналина, есть квадроциклы и тир. Проверьте свои силы и меткость; уютное кафе – после насыщенного дня загляните в кафе, чтобы согреться ароматным чаем или попробовать вкусные закуски.

Развлечения / Фото: комплекс "Планета Q"

Каждые выходные с 15:00 до 18:00 юных гостей ждут увлекательные анимационные программы. Любимые герои организуют веселые конкурсы, зажигательные танцы и сюрпризы, превратив это время в незабываемое приключение.

По субботам в 16:00 зрителей ждет "Серебряное шоу" – завораживающее зрелище, полное блеска и ярких эмоций. А по воскресеньям в 16:00 – "Неоновое шоу".

Стоимость и график работы

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Вход бесплатный. На кассе нужно оплатить абонемент, который можно потратить в кафе, прокате коньков и тюбингов, катании на пони и других услугах комплекса. Стоимость абонемента (на одного человека) 200 руб. – с 10:00 до 15:00, 300 руб. – с 15:00 до 21:00.

Приезжайте с семьей и друзьями, чтобы зарядиться позитивом и незабываемыми впечатлениями.

Фото: комплекс "Планета Q"

Развлекательный комплекс "Планета Q"

Адрес: Байкальская, 47

Тел.: 8-961-230-20-10

Часы работы: 10:00-21:00

"ВКонтакте"Возрастное ограничение 0+

ООО "Лейднер"

Реклама