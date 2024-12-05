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Комплекс "Планета Q" открывает зимний сезон с развлечениями для всей семьи

Шоу-программа и анимация для детей будут проходить каждые выходные

05 декабря 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8KYyv2

Аниматоры / Фото: комплекс "Планета Q"
Аниматоры / Фото: комплекс "Планета Q"

Уже в эти выходные, 7 и 8 декабря 2024 года, развлекательный комплекс "Планета Q" открывает зимний сезон и приглашает барнаульцев окунуться в атмосферу зимней сказки. Под яркими огнями волшебного леса гостей ждут множество увлекательных развлечений для всей семьи.

Забавы на любой вкус

Гостей ждут:

  • ледовый каток под шатром – катайтесь в любое время, независимо от капризов погоды;
  • горки для всех возрастов веселые спуски порадуют как малышей, так и взрослых, возьмите тюбинг напрокат и отправляйтесь навстречу веселью;
  • Дед Мороз и Снегурочка – кто как не главные герои зимы подарят вам новогоднее настроение? Они ждут вас для встреч, фото и игр;
  • катания на санях – прогулки по зимнему лесу на грациозных лошадках, катание с ветерком в санях со снегоходом, а для самых маленьких – в упряжке с энергичными хаски подарят настоящую сказку;
  • фото с самоедскими лайками – белоснежные, пушистые и очень дружелюбные самоеды ждут вас, чтобы запечатлеть моменты зимней радости;
  • квадроциклы и тир – для тех, кто предпочитает активный отдых и немного адреналина, есть квадроциклы и тир. Проверьте свои силы и меткость;
  • уютное кафе – после насыщенного дня загляните в кафе, чтобы согреться ароматным чаем или попробовать вкусные закуски.
Развлечения / Фото: комплекс "Планета Q"

Каждые выходные с 15:00 до 18:00 юных гостей ждут увлекательные анимационные программы. Любимые герои организуют веселые конкурсы, зажигательные танцы и сюрпризы, превратив это время в незабываемое приключение.

По субботам в 16:00 зрителей ждет "Серебряное шоу" – завораживающее зрелище, полное блеска и ярких эмоций. А по воскресеньям в 16:00 – "Неоновое шоу".

Стоимость и график работы

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Вход бесплатный. На кассе нужно оплатить абонемент, который можно потратить в кафе, прокате коньков и тюбингов, катании на пони и других услугах комплекса. Стоимость абонемента (на одного человека) 200 руб. – с 10:00 до 15:00, 300 руб. – с 15:00 до 21:00.

Приезжайте с семьей и друзьями, чтобы зарядиться позитивом и незабываемыми впечатлениями. 

Фото: комплекс "Планета Q"

Развлекательный комплекс "Планета Q"
Адрес: Байкальская, 47
Тел.: 8-961-230-20-10
Часы работы: 10:00-21:00
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