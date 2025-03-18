Комплексный подход. В Алтайском крае появятся центры для помощи диабетикам

В первую очередь они начнут работать в семи межрайонных центрах

18 марта 2025, 16:15, ИА Амител

Обследование на диабет / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пересмотрят подход к лечению пациентов с сахарным диабетом. В рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в регионе начнут работать эндокринологические центры. Об этом рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов в ходе пресс-конференции.

Со слов главы краевого Минздрава, на сегодняшний день в регистре региона находится чуть более 106 тысяч человек с данным диагнозом. Около тысячи из них – дети.

"Дело не в прямой смертности от диабета. Диабетические комы – единичные случаи. Другое дело, когда диабет сочетается с другими заболеваниями, в первую очередь – сердечно-сосудистыми. Мы должны минимизировать варианты с ампутацией нижних конечностей. Увы, это пока остается как неблагоприятный исход течения диабета. Также нужно свести к минимуму случаи ретинопатии – это возрастная слепота", – заявил Дмитрий Попов.

Министр здравоохранения региона уточнил, что задачей эндокринологических центров станет правильная диагностика и комплексность обследований, а также проведение школ больных сахарным диабетом.

В первую очередь такие медучреждения появятся в межрайонных центрах: Барнауле, Бийске, Рубцовске, Алейске, Заринске, Камне-на-Оби и Славгороде. По наполнению они будут разными, но суть их работы одна – все пациенты с диабетом будут находиться под наблюдением и контролем врачей.