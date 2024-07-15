Компьютерная академия "Топ" приглашает на бесплатный урок по графическому дизайну

На котором расскажет о своем перспективном направлении обучения и возможностях после окончания курса

15 июля 2024, 10:14, ИА Амител erid: LjN8KFT8e

Обучение в компьютерной академии "Топ" / Фото предоставлено академией

Желание быть востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов всех возрастов в компьютерную академию "Топ". Здесь готовят программистов, дизайнеров и интернет-маркетологов. Главная особенность академии в том, что обучение ведут независимо от возраста и базового образования. Иными словами, специалистов готовят с нуля.

На какое направление сейчас ведут набор?

Академия уже не первый год готовит для рынка крутых специалистов, владеющих навыками графического дизайна. Например, сейчас открыт набор в группу графического дизайна в барнаульском филиале академии, с возможностью трудоустройства уже во время обучения к партнеру компании ­– медиастудии Canvas ("Кэнвас").

Подробнее узнать об этом можно 20 июля 2024 года в 13:30. Академия "Топ" приглашает всех желающих на бесплатный пробный урок "Как стать дизайнером?".

Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено.

Обучение в компьютерной академии "Топ" / Фото предоставлено академией

О чем расскажут на открытом уроке?

Гостям расскажут:

о перспективах и темпах развития направления "Дизайн", сферах применения специалистов и уровне оплаты труда;

курсах и программах обучения в академии;

достижениях студентов компьютерной академии;

преимуществах, которые получают выпускники.

А также о том, что ждет современных дизайнеров на рынке труда. Какие направления наиболее востребованы.

В программе:

восемь убедительных причин стать дизайнером;

семь самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;

пять шагов, которые помогут привести к цели;

как начать зарабатывать на дизайне;

мастер-класс от практикующего эксперта и преподавателя академии.

Для кого подходит этот курс?

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнется с нуля.

Узнать подробности и записаться на пробный урок можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Топ"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

Ватсап: 906-966-53-47

АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"

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