Компьютерная академия "Топ" приглашает на бесплатный урок по графическому дизайну
На котором расскажет о своем перспективном направлении обучения и возможностях после окончания курса
15 июля 2024, 10:14, ИА Амител erid: LjN8KFT8e
Желание быть востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов всех возрастов в компьютерную академию "Топ". Здесь готовят программистов, дизайнеров и интернет-маркетологов. Главная особенность академии в том, что обучение ведут независимо от возраста и базового образования. Иными словами, специалистов готовят с нуля.
На какое направление сейчас ведут набор?
Академия уже не первый год готовит для рынка крутых специалистов, владеющих навыками графического дизайна. Например, сейчас открыт набор в группу графического дизайна в барнаульском филиале академии, с возможностью трудоустройства уже во время обучения к партнеру компании – медиастудии Canvas ("Кэнвас").
Подробнее узнать об этом можно 20 июля 2024 года в 13:30. Академия "Топ" приглашает всех желающих на бесплатный пробный урок "Как стать дизайнером?".
Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено.
О чем расскажут на открытом уроке?
Гостям расскажут:
- о перспективах и темпах развития направления "Дизайн", сферах применения специалистов и уровне оплаты труда;
- курсах и программах обучения в академии;
- достижениях студентов компьютерной академии;
- преимуществах, которые получают выпускники.
А также о том, что ждет современных дизайнеров на рынке труда. Какие направления наиболее востребованы.
В программе:
- восемь убедительных причин стать дизайнером;
- семь самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;
- пять шагов, которые помогут привести к цели;
- как начать зарабатывать на дизайне;
- мастер-класс от практикующего эксперта и преподавателя академии.
Для кого подходит этот курс?
Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнется с нуля.
Узнать подробности и записаться на пробный урок можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "Топ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
Ватсап: 906-966-53-47
АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"Реклама
11:24:59 15-07-2024
а когда на заборах рисуют - это графический дизайн?
12:03:03 15-07-2024
Мусик (11:24:59 15-07-2024) а когда на заборах рисуют - это графический дизайн?... Вообще, в какой то мере, да. Стиль граффити очень часто используют в создании логотипов и пр. Но если вы про слово на заборе из 3 букв, то это не графический дизайн
12:15:25 15-07-2024
Гость (12:03:03 15-07-2024) Но если вы про слово на заборе из 3 букв, то это не графический дизайн Двойка вам! Надпись на заборе - шрифтовой плакат, разновидность графического дизайна.
13:14:29 15-07-2024
Гость (12:15:25 15-07-2024) Двойка вам! Надпись на заборе - шрифтовой плакат, разновидно... обычно написанное сопровождается схематическим изображением.
а вообще было б интересно прицепить к беспилотнитку (1-10-100шт) распылитель с краской, и чего-нить нарисовать на стене дома. или шпиле.
15:32:11 15-07-2024
Гость (12:15:25 15-07-2024) Двойка вам! Надпись на заборе - шрифтовой плакат, разновидно... не буду спорить)