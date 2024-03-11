Компьютерная академия "ТОП" приглашает школьников в летний ИТ-клуб
На бронирование в марте действует скидка до 40%, также можно выиграть ценный приз
11 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K7QwH
Компьютерная академия "ТОП" в Барнауле открывает набор на летний сезон компьютерных курсов для школьников 7-16 лет. Опытные педагоги подготовили новую программу мастер-классов, чтобы каникулы ребенка стали не скучными, а веселыми, познавательными и, что самое главное, – полезными. А еще академия проводит выгодную акцию: при бронировании путевки в летний ИТ-клуб в марте 2024 года первые 30 забронировавших примут участие в розыгрыше классных призов. Рассказываем, по каким направлениям будут проходить летние курсы и какие подарки получат счастливчики.
Так, и что, если я забронирую место в ИТ-клубе в марте?
До 30 марта 2024 года покупайте занятия в летнем ИТ-клубе со скидкой до 40%. А первые 30 забронировавших примут участие в розыгрыше кофе-машины, робота-пылесоса и смарт-часов.
Победителей определят 13 апреля в 16:00 в конференц-зале академии.
По каким направлениям будут проходить курсы?
Преподаватели разработали увлекательные программы с разным уровнем сложности:
- программирование и создание компьютерных игр на языке Python* и движках Construct* 3 и Unity*;
- ардуино;
- Game*-дизайн и создание сайтов;
- анимация и мультипликация;
- 3D*-моделирование и 3D-печать повышенной сложности;
- бизнес-инкубатор с уклоном в ИТ-сферу;
- виртуальная реальность.
Выбирайте ту, которая интересна вашему ребенку, и бронируйте место.
В летнем ИТ-клубе есть группы полного и неполного дня. Занятия будут проходить в комфортных, специально оборудованных аудиториях в игровой форме.
Узнать подробнее об акции и курсах, записаться можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.
Компьютерная академия "ТОП"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 72-14-10
Сайт* Python ("Пайтон"); Construct ("Констракт"); Unity ("Юнити"); Game ("Гейм"); 3D ("3Дэ")
АНО ДПО Академия "Топ" Обособленное подразделениеРеклама
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