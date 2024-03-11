Компьютерная академия "ТОП" приглашает школьников в летний ИТ-клуб

На бронирование в марте действует скидка до 40%, также можно выиграть ценный приз

11 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K7QwH

Дети / Фото: Компьютерная академия "ТОП"

Компьютерная академия "ТОП" в Барнауле открывает набор на летний сезон компьютерных курсов для школьников 7-16 лет. Опытные педагоги подготовили новую программу мастер-классов, чтобы каникулы ребенка стали не скучными, а веселыми, познавательными и, что самое главное, – полезными. А еще академия проводит выгодную акцию: при бронировании путевки в летний ИТ-клуб в марте 2024 года первые 30 забронировавших примут участие в розыгрыше классных призов. Рассказываем, по каким направлениям будут проходить летние курсы и какие подарки получат счастливчики.

Так, и что, если я забронирую место в ИТ-клубе в марте?

До 30 марта 2024 года покупайте занятия в летнем ИТ-клубе со скидкой до 40%. А первые 30 забронировавших примут участие в розыгрыше кофе-машины, робота-пылесоса и смарт-часов.

Победителей определят 13 апреля в 16:00 в конференц-зале академии.

По каким направлениям будут проходить курсы?

Преподаватели разработали увлекательные программы с разным уровнем сложности:

программирование и создание компьютерных игр на языке Python* и движках Construct* 3 и Unity*;

ардуино;

Game*-дизайн и создание сайтов;

анимация и мультипликация;

3D*-моделирование и 3D-печать повышенной сложности;

бизнес-инкубатор с уклоном в ИТ-сферу;

виртуальная реальность.

Выбирайте ту, которая интересна вашему ребенку, и бронируйте место.

В летнем ИТ-клубе есть группы полного и неполного дня. Занятия будут проходить в комфортных, специально оборудованных аудиториях в игровой форме.

Узнать подробнее об акции и курсах, записаться можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.

Компьютерная академия "ТОП"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт* Python ("Пайтон"); Construct ("Констракт"); Unity ("Юнити"); Game ("Гейм"); 3D ("3Дэ")

АНО ДПО Академия "Топ" Обособленное подразделение

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