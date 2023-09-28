Кому доверить продажу своего авто, если не хочется этим заниматься самостоятельно?
Опытные менеджеры автосалона "Дисконт авто" профессионально и выгодно это сделают за вас
28 сентября 2023, 17:50, ИА Амител erid: LjN8KC5vH
Хотите выгодно продать свой автомобиль и при этом сэкономить время? Не тратить его на звонки, переговоры, показы? Тогда отличным решением будет обратиться за помощью к профессионалам. Доверив специалистам "Дисконт Авто" комиссионную продажу своей машины, вы получаете максимум выгоды.
Почему мне лучше продавать авто с "Дисконт Авто?"
Потому что грамотные менеджеры компании имеют богатый опыт работы на рынке подержанных машин. Они знают все нюансы процесса продажи: от публикации объявления до заключения договора купли-продажи.
Что именно будет делать автосалон для продажи машины?
Специалисты "Дисконт Авто":
- профессионально оценят стоимость автомобиля, чтобы максимально выгодно его продать;
- позаботятся о проверке машины и обо всей необходимой документации, чтобы уберечь клиента от мошенников;
- запустят рекламу о продаже по своим каналам, чтобы значительно увеличить шансы на быструю продажу;
- самостоятельно проведут многочисленные переговоры с потенциальными покупателями.
Кроме того, ваш автомобиль будет на удобной парковке, всегда чистый, с заряженным аккумулятором.
Воспользуйтесь услугой комиссионной продажи и оцените все ее преимущества.
"Дисконт Авто"
Адрес: Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
Менеджер: WhatsApp*
* WhatsApp (Вотсап).
ООО "Сибирь Авто"Реклама
Комментарии в эфире