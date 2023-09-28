Кому доверить продажу своего авто, если не хочется этим заниматься самостоятельно?

Опытные менеджеры автосалона "Дисконт авто" профессионально и выгодно это сделают за вас

28 сентября 2023, 17:50, ИА Амител erid: LjN8KC5vH

Продажа автомобиля / Фото: prostooleh / freepik.com

Хотите выгодно продать свой автомобиль и при этом сэкономить время? Не тратить его на звонки, переговоры, показы? Тогда отличным решением будет обратиться за помощью к профессионалам. Доверив специалистам "Дисконт Авто" комиссионную продажу своей машины, вы получаете максимум выгоды.

Почему мне лучше продавать авто с "Дисконт Авто?"

Потому что грамотные менеджеры компании имеют богатый опыт работы на рынке подержанных машин. Они знают все нюансы процесса продажи: от публикации объявления до заключения договора купли-продажи.

Что именно будет делать автосалон для продажи машины?

Специалисты "Дисконт Авто":

профессионально оценят стоимость автомобиля, чтобы максимально выгодно его продать;

позаботятся о проверке машины и обо всей необходимой документации, чтобы уберечь клиента от мошенников;

запустят рекламу о продаже по своим каналам, чтобы значительно увеличить шансы на быструю продажу;

самостоятельно проведут многочисленные переговоры с потенциальными покупателями.

Кроме того, ваш автомобиль будет на удобной парковке, всегда чистый, с заряженным аккумулятором.

Воспользуйтесь услугой комиссионной продажи и оцените все ее преимущества.

















Автомобили в "Дисконт Авто" / Фото предоставлено компанией

"Дисконт Авто"

Адрес: Барнаул, ул. ​Германа Титова, 58Б

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Менеджер: WhatsApp *

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ООО "Сибирь Авто"

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