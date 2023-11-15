Кому в России хотят давать беспроцентную ссуду на покупку жилья?
Новый законопроект предполагает выдачу беспроцентного займа на покупку или строительство жилья на 25 лет
15 ноября 2023, 10:10, ИА Амител
Выдавать беспроцентные ссуды на покупку жилья предложили депутаты Госдумы. Такой законопроект уже внесла на рассмотрение нижней палаты парламента фракция "Справедливая Россия – За правду". Кто сможет обзавестись недвижимостью на льготных условиях в России, если инициативу поддержат, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Кому в России хотят выдавать беспроцентный заём на покупку жилья?
А остальным молодым семьям планируют помогать?
Какая семья попадает под определение "молодой"?
Законопроект предполагает на общефедеральном уровне молодой семьей считать ту, где супруги в возрасте не старше 35 лет воспитывают минимум одного ребенка, не достигшего совершеннолетия. Если семья неполная, возраст родителя также не должен превышать 35 лет.
Многодетной молодая семья будет признана, если в ней минимум трое детей, а младший не достиг возраста 18 лет.
Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов убежден, что благодаря поддержке семей удастся улучшить демографическую ситуацию стране, пишут "Известия". Он напомнил, что в 2022 году естественная убыль населения России составила порядка 600 тысяч человек, в 2021-м – более миллиона человек.
10:35:24 15-11-2023
Цены вверх
11:02:52 15-11-2023
А кому-то уже давно дают под 2%. Но не нам.
11:15:10 15-11-2023
текущая льготная ипотека уже цены подняла процентов на 50. Так что ипотечный платеж стал больше чем до введения такой "льготы" В выигрыше только банки, с рекордными прибылями по итогу года. Есть советский опыт: строилась квартира и принадлежала государству. А право проживания в первую очередь дефицитным специалистам.
12:04:06 15-11-2023
вот радость-то таджикам
13:15:39 15-11-2023
С нашей экономикой и жадностью банков это даже ненаучная фантастика. Так, говорят-греются.
13:39:02 15-11-2023
Пустой трёп !!!
16:03:04 15-11-2023
Правительству нужно много живых детей, что бы сделать из них мертвых солдат. Джордж Карлин.