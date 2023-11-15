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Кому в России хотят давать беспроцентную ссуду на покупку жилья?

Новый законопроект предполагает выдачу беспроцентного займа на покупку или строительство жилья на 25 лет

15 ноября 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Выдавать беспроцентные ссуды на покупку жилья предложили депутаты Госдумы. Такой законопроект уже внесла на рассмотрение нижней палаты парламента фракция "Справедливая Россия – За правду". Кто сможет обзавестись недвижимостью на льготных условиях в России, если инициативу поддержат, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1

Кому в России хотят выдавать беспроцентный заём на покупку жилья?

Эсеры предлагают выдавать беспроцентные ссуды молодым многодетным семьям, чтобы они могли решить свой жилищный вопрос, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции. Деньги можно будет потратить на покупку квартиры или строительство дома. Погасить целевой заём, согласно инициативе, нужно будет успеть в срок до 25 лет.
2

А остальным молодым семьям планируют помогать?

Для семей, в которых воспитывают одного или двух детей, предлагают ввести льготную процентную ставку на кредиты – не более 5% годовых. Деньги можно будет направить исключительно на приобретение или строительство жилья.
3

Какая семья попадает под определение "молодой"?

Законопроект предполагает на общефедеральном уровне молодой семьей считать ту, где супруги в возрасте не старше 35 лет воспитывают минимум одного ребенка, не достигшего совершеннолетия. Если семья неполная, возраст родителя также не должен превышать 35 лет.

Многодетной молодая семья будет признана, если в ней минимум трое детей, а младший не достиг возраста 18 лет.

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов убежден, что благодаря поддержке семей удастся улучшить демографическую ситуацию стране, пишут "Известия". Он напомнил, что в 2022 году естественная убыль населения России составила порядка 600 тысяч человек, в 2021-м – более миллиона человек.

дети недвижимость кредит Многодетные семьи Демография

Комментарии 7

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Гость

10:35:24 15-11-2023

Цены вверх

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Гость

11:02:52 15-11-2023

А кому-то уже давно дают под 2%. Но не нам.

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Гость

11:15:10 15-11-2023

текущая льготная ипотека уже цены подняла процентов на 50. Так что ипотечный платеж стал больше чем до введения такой "льготы" В выигрыше только банки, с рекордными прибылями по итогу года. Есть советский опыт: строилась квартира и принадлежала государству. А право проживания в первую очередь дефицитным специалистам.

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гость

12:04:06 15-11-2023

вот радость-то таджикам

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Гость

13:15:39 15-11-2023

С нашей экономикой и жадностью банков это даже ненаучная фантастика. Так, говорят-греются.

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Гость

13:39:02 15-11-2023

Пустой трёп !!!

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Гость

16:03:04 15-11-2023

Правительству нужно много живых детей, что бы сделать из них мертвых солдат. Джордж Карлин.

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