Кому в России хотят давать беспроцентную ссуду на покупку жилья?

Законопроект предполагает на общефедеральном уровне молодой семьей считать ту, где супруги в возрасте не старше 35 лет воспитывают минимум одного ребенка, не достигшего совершеннолетия. Если семья неполная, возраст родителя также не должен превышать 35 лет.

Многодетной молодая семья будет признана, если в ней минимум трое детей, а младший не достиг возраста 18 лет.

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов убежден, что благодаря поддержке семей удастся улучшить демографическую ситуацию стране, пишут "Известия". Он напомнил, что в 2022 году естественная убыль населения России составила порядка 600 тысяч человек, в 2021-м – более миллиона человек.