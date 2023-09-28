С 1 октября пенсии в очередной раз проиндексируют, и это повышение коснётся нескольких категорий граждан

28 сентября 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Некоторые категории пенсионеров с 1 октября начнут получать повышенные выплаты. Сообщается, что прибавка к пенсии коснется более трех миллионов россиян. На сколько вырастут пенсии и кого конкретно они затронут, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

У кого вырастут пенсии с 1 октября?

Октябрьское повышение пенсии затронет граждан, которые в сентябре отметили свое 80-летие. Для них законодательством установлена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.

Положена прибавка также получателям страховых пенсий, которым была присвоена первая группа инвалидности.

И у первых, и у вторых после повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 15 134,66 рубля, сообщила агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

На прибавку могут рассчитывать и пенсионеры, которые прекратили работать в августе 2023 года – первая проиндексированная пенсия им поступит в октябре вместе с доплатой с августа по сентябрь.

Обещали еще военным повысить пенсии, это действительно так?

Так и есть. Причем выплаты для них вырастут существенно – сразу на 10,5%. Сообщается, что это станет самым серьезным повышением за последнее десятилетие.

А связано это с увеличением размера окладов военнослужащих и силовиков в 1,105 раза. Если говорить на языке цифр, прибавка для бывших рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков составит 1,3–2 тысячи рублей. Пенсии офицеров (до полковника) поднимут на 2,5–4 тысячи рублей, уточняют "Известия".

Отметим, что прибавка коснется не только военных пенсионеров, но и бывших сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, следователей и сотрудников органов исполнения наказаний, МВД и Росгвардии, а также сотрудников МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков.

Дополнительные выплаты будут предоставляться гражданам, вышедшим на пенсию по выслуге лет или по другим законным основаниям.

Кроме того, военнослужащим полагаются дополнительные выплаты, если они:

участвовали в боевых действиях;

стали инвалидами в результате своей службы.

А как изменятся выплаты для пенсионеров – участников СВО?

Военным пенсионерам, которые заключили контракт с Минобороны или были мобилизованы, положена компенсация пенсий с октября 2023 года в 100%-м объеме, и далее ежемесячно. Соответствующий указ в сентябре 2023 года подписал президент Владимир Путин. Речь идет о гражданах, которые до возвращения на службу получали военные пенсии по выслуге лет. Рассчитывать на компенсацию пенсий смогут все, кто заключил контракт с Минобороны на участие в СВО начиная с 24 февраля 2022 года.

Кому еще поднимут пенсии?

Изменения также затронут пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы: доплата за одного составит 2,5 тыс. рублей в месяц. Однако есть и ограничения – доплаты положены не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи и в размере не более одной трети от фиксированной выплаты на каждого.