Концерт и акцию у мемориала провели в Барнауле в День памяти и скорби

После концерта барнаульцы присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти"

23 июня 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В День памяти и скорби на барнаульском Мемориале Славы состоялись концерт-реквием "Поклонимся великим тем годам" и акция "Свеча памяти". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На площади Победы симфонический оркестр под управлением дирижера Дмитрия Лузина исполнил песни о Великой Отечественной войне. В концерте также участвовали мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края, Барнаульский академический хор имени А.Б. Тарнецкого и Барнаульский духовой оркестр.

Ведущими концертной программы были заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина и артист Государственной филармонии Алтайского края Александр Федоров. В программе прозвучали любимые в каждой семье песни: "С чего начинается Родина", "Катюша", "Шел солдат". Их сменяли пронзительные стихи.

После концерта барнаульцы присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти", которую организовали волонтеры Победы. Участники акции составили из красных свечей надпись "Помним" в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.