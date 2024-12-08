Концерт ЛСП в Барнауле "превратился в кошмар"
Врача звали каждые 15 минут, рассказал очевидец
08 декабря 2024, 16:20, ИА Амител
В Барнауле 5 декабря прошел концерт рэпера ЛСП. Один из посетителей рассказал, что из-за плохой организации мероприятие оставило слушателям массу плохих впечатлений. Его слова передает "Инцидент Барнаул".
"Паспорта на входе не проверяли. Результат – полное отсутствие контроля, толпы детей, которым явно не место на подобном мероприятии, и неизвестно, проверяли ли на баре эти паспорта", – рассказал участник сообщества.
После концерта ситуация продолжила ухудшаться. Очередь к выходу превратилась в "отельный ад", внутри зала возникла давка.
Люди падали в обморок от удушья и нехватки воздуха. При этом организаторы показали полное безразличие к безопасности посетителей, отметил читатель.
"Врача звали каждые 15 минут – это не шутка, а печальная реальность", – поделился он.
Система оплаты также работала крайне неэффективно. Сотни людей были вынуждены стоять в долгой очереди. Позже возникли проблемы и с гардеробом – вещи терялись, посетителям выдавали чужие куртки, пишет недовольный слушатель.
"В итоге вместо приятного вечера мы получили стресс, дискомфорт и массу негативных впечатлений", – указал он.
16:52:00 08-12-2024
На нормальный зал не хватило средств у ЛСП?
18:24:03 08-12-2024
вот и нечего ходить куда попало. Пишите заявление в полицию
18:49:13 08-12-2024
В Барнауле 5 декабря прошел концерт рэпера ЛСП. В итоге, вместо приятного вечера, мы получили стресс, дискомфорт и массу негативных впечатлений", — указал он.------ дружище, если ты любишь лизать желтый снег, то не придирайся к вкусу
20:49:09 08-12-2024
Рэп - музыка идиотов))))
07:36:49 09-12-2024
Гость (20:49:09 08-12-2024) Рэп - музыка идиотов))))... это вообще музыка???
10:59:38 09-12-2024
Гость (20:49:09 08-12-2024) Рэп - музыка идиотов))))... Рэп - это кал (с) Паук
00:36:47 09-12-2024
Сейчас Рождественский пост,люди проснетесь.Какие концерты... Задумайтесь...
07:19:45 09-12-2024
Элен (00:36:47 09-12-2024) Сейчас Рождественский пост,люди проснетесь.Какие концерты...... И что теперь сидеть за 7-ю дверями.....?
07:23:04 09-12-2024
Элен (00:36:47 09-12-2024) Сейчас Рождественский пост,люди проснетесь.Какие концерты...... Ну молитесь, вам никто не запрещает.
08:12:18 09-12-2024
"Птица без голоса в гнезде из волоса, сама села, а яйца наружу - кто такой?"
(М.Г.Успенский"Кого за смертью посылать")
Наплодилось байстрюков от эстрады, каждый царь горы. Что там можно услышать?
08:23:16 09-12-2024
Где концерт то был?
11:05:23 09-12-2024
а кто это вообще?