НОВОСТИКультура

Концерт ЛСП в Барнауле "превратился в кошмар"

Врача звали каждые 15 минут, рассказал очевидец

08 декабря 2024, 16:20, ИА Амител

Певец, рэпер Олег ЛСП / Фото: vk.com/lsp
Певец, рэпер Олег ЛСП / Фото: vk.com/lsp

В Барнауле 5 декабря прошел концерт рэпера ЛСП. Один из посетителей рассказал, что из-за плохой организации мероприятие оставило слушателям массу плохих впечатлений. Его слова передает "Инцидент Барнаул".

"Паспорта на входе не проверяли. Результат – полное отсутствие контроля, толпы детей, которым явно не место на подобном мероприятии, и неизвестно, проверяли ли на баре эти паспорта", – рассказал участник сообщества.

После концерта ситуация продолжила ухудшаться. Очередь к выходу превратилась в "отельный ад", внутри зала возникла давка.

Люди падали в обморок от удушья и нехватки воздуха. При этом организаторы показали полное безразличие к безопасности посетителей, отметил читатель.

"Врача звали каждые 15 минут – это не шутка, а печальная реальность", – поделился он.

Система оплаты также работала крайне неэффективно. Сотни людей были вынуждены стоять в долгой очереди. Позже возникли проблемы и с гардеробом – вещи терялись, посетителям выдавали чужие куртки, пишет недовольный слушатель.

"В итоге вместо приятного вечера мы получили стресс, дискомфорт и массу негативных впечатлений", – указал он.

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1175528

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жалобы и просьбы концерт музыка

Комментарии 12

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гость

16:52:00 08-12-2024

На нормальный зал не хватило средств у ЛСП?

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Гость

18:24:03 08-12-2024

вот и нечего ходить куда попало. Пишите заявление в полицию

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Гость

18:49:13 08-12-2024

В Барнауле 5 декабря прошел концерт рэпера ЛСП. В итоге, вместо приятного вечера, мы получили стресс, дискомфорт и массу негативных впечатлений", — указал он.------ дружище, если ты любишь лизать желтый снег, то не придирайся к вкусу

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Гость

20:49:09 08-12-2024

Рэп - музыка идиотов))))

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Гость

07:36:49 09-12-2024

Гость (20:49:09 08-12-2024) Рэп - музыка идиотов))))... это вообще музыка???

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Гость

10:59:38 09-12-2024

Гость (20:49:09 08-12-2024) Рэп - музыка идиотов))))... Рэп - это кал (с) Паук

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Элен

00:36:47 09-12-2024

Сейчас Рождественский пост,люди проснетесь.Какие концерты... Задумайтесь...

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Warlock

07:19:45 09-12-2024

Элен (00:36:47 09-12-2024) Сейчас Рождественский пост,люди проснетесь.Какие концерты...... И что теперь сидеть за 7-ю дверями.....?

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Гость

07:23:04 09-12-2024

Элен (00:36:47 09-12-2024) Сейчас Рождественский пост,люди проснетесь.Какие концерты...... Ну молитесь, вам никто не запрещает.

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Алексей

08:12:18 09-12-2024

"Птица без голоса в гнезде из волоса, сама села, а яйца наружу - кто такой?"
(М.Г.Успенский"Кого за смертью посылать")
Наплодилось байстрюков от эстрады, каждый царь горы. Что там можно услышать?

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Олег

08:23:16 09-12-2024

Где концерт то был?

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Гость

11:05:23 09-12-2024

а кто это вообще?

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