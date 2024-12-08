Концерт ЛСП в Барнауле "превратился в кошмар"

Врача звали каждые 15 минут, рассказал очевидец

08 декабря 2024, 16:20, ИА Амител

Певец, рэпер Олег ЛСП / Фото: vk.com/lsp

В Барнауле 5 декабря прошел концерт рэпера ЛСП. Один из посетителей рассказал, что из-за плохой организации мероприятие оставило слушателям массу плохих впечатлений. Его слова передает "Инцидент Барнаул".

"Паспорта на входе не проверяли. Результат – полное отсутствие контроля, толпы детей, которым явно не место на подобном мероприятии, и неизвестно, проверяли ли на баре эти паспорта", – рассказал участник сообщества.

После концерта ситуация продолжила ухудшаться. Очередь к выходу превратилась в "отельный ад", внутри зала возникла давка.

Люди падали в обморок от удушья и нехватки воздуха. При этом организаторы показали полное безразличие к безопасности посетителей, отметил читатель.

"Врача звали каждые 15 минут – это не шутка, а печальная реальность", – поделился он.

Система оплаты также работала крайне неэффективно. Сотни людей были вынуждены стоять в долгой очереди. Позже возникли проблемы и с гардеробом – вещи терялись, посетителям выдавали чужие куртки, пишет недовольный слушатель.