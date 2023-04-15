Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, куда он "пропал"
Сейчас музыкант не доступен для прессы
15 апреля 2023, 17:05, ИА Амител
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров давно удалился из соцсетей и не появляется на светских мероприятиях. Его концертный директор рассказал, куда "пропал" музыкант.
"Он в отпуске, и пока не доступен для прессы", – ответил представитель Шнурова агентству РИА Новости, не уточнив, где именно находится исполнитель – в РФ или за рубежом.
При этом издание напомнило, что ещё в марте Шнуров опроверг слухи о своем намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны.
Ранее музыкант рассказывал, что полюбил охоту после ухода из социальных сетей, и всё освободившееся от них время он решил тратить на новое хобби. Поохотиться ему доводилось даже в Алтайском крае.
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