Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, куда он "пропал"

Сейчас музыкант не доступен для прессы

15 апреля 2023, 17:05, ИА Амител

Скриншот из видео / YouTube-канал «Белый шум»

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров давно удалился из соцсетей и не появляется на светских мероприятиях. Его концертный директор рассказал, куда "пропал" музыкант.

"Он в отпуске, и пока не доступен для прессы", – ответил представитель Шнурова агентству РИА Новости, не уточнив, где именно находится исполнитель – в РФ или за рубежом.

При этом издание напомнило, что ещё в марте Шнуров опроверг слухи о своем намерении покинуть Россию и получить гражданство другой страны.

Ранее музыкант рассказывал, что полюбил охоту после ухода из социальных сетей, и всё освободившееся от них время он решил тратить на новое хобби. Поохотиться ему доводилось даже в Алтайском крае.