Концерты, игры и встречи. Как единороссы Алтая поддерживают активность пожилых земляков

В штабе проходят разнообразные мероприятия: от уроков мужества с ветеранами СВО до интеллектуальных игр и встреч с экспертами

18 июня 2025, 18:00, ИА Амител

Встреча участников партпроекта "Старшее поколение" / Фото: пресс-служба партии "Едина Россия"

Участники партийного проекта "Старшее поколение" в Алтайском крае продолжают активно посещать различные мероприятия, организованные в штабе общественной поддержки "Единой России". Под девизом "Нас старость дома не застанет" они получают не только поддержку, но и новые, важные знания для активной и полноценной жизни.

Недавно опытные медики, работавшие в зоне СВО, провели урок мужества для студентов АГМУ, Барнаульского медицинского колледжа и учеников школы № 31. В режиме онлайн к встрече присоединились представители Международного благотворительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах Леонида Рошаля. Барнаульский травматолог, заслуженный работник здравоохранения РФ и ветеран боевых действий Андрей Коломиец рассказал студентам о важности мужества и стойкости медиков на передовой. В память о погибших участниках СВО выступил Дамир Нигматов, сын погибшего героя.

Встреча участников партпроекта "Старшее поколение" / Фото: пресс-служба партии "Едина Россия"

Накануне Дня России в Алтайском крае прошел концерт, посвященный Роберту Рождественскому. На мероприятии выступили творческие коллективы из Косихи, родного села поэта. Социальный фонд России по Алтайскому краю, краевая организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов во главе с Владимиром Чикильдиком поблагодарили пожилых людей за вклад в восстановление страны после войны.

Для жительниц нескольких районов Барнаула прошла интеллектуальная игра, посвященная правителям России, организованная основателем клуба "Умная игротека" Олесей Южковой.

Также в рамках партпроекта "Старшее поколение" (координатор в Алтайском крае – депутат Госдумы Иван Лоор) ветераны ФСБ встретились со студентами педуниверситета и архитектурно-строительного колледжа. Преподаватели аграрного вуза познакомили пенсионеров с новыми сортами культур и методами повышения урожайности в Сибири. А специалисты Министерства цифрового развития и связи Алтайского края провели занятие по защите от кибермошенников.

"Уверен, в таком сотрудничестве с государственными и общественными организациями, творческими коллективами, которое с каждым днем расширяется и укрепляется, мы сможем сделать жизнь наших пожилых земляков более наполненной и радостной", – сказал Иван Лоор.