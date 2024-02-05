Концерты Кристины Орбакайте отменяют в Сибири

В Иркутском Минкульте заявили, что не имеют к этому отношения

05 февраля 2024, 13:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/688126

В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал организатор концертов певицы Оганнес Тухманян, в Красноярске выступление было запланировано на 7 марта в "Гранд Холле Сибирь". В Иркутске концерт должен был пройти 12 марта во Дворце спорта "Труд".

В Минкульте Иркутской области отметили, что не имеют отношения к этим мероприятиям, и посоветовали обращаться к организаторам.

Во Дворце спорта "Труд" заявили, что отменили концерт, потому что на это время запланирован футбольный матч. Кто с кем будет играть, ответить не смогли.

Отметим, что ранее после обращения общественников был отменен концерт этой исполнительницы в Улан-Удэ.