Концерты Кристины Орбакайте отменяют в Сибири
В Иркутском Минкульте заявили, что не имеют к этому отношения
05 февраля 2024, 13:23, ИА Амител
В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал организатор концертов певицы Оганнес Тухманян, в Красноярске выступление было запланировано на 7 марта в "Гранд Холле Сибирь". В Иркутске концерт должен был пройти 12 марта во Дворце спорта "Труд".
В Минкульте Иркутской области отметили, что не имеют отношения к этим мероприятиям, и посоветовали обращаться к организаторам.
Во Дворце спорта "Труд" заявили, что отменили концерт, потому что на это время запланирован футбольный матч. Кто с кем будет играть, ответить не смогли.
Отметим, что ранее после обращения общественников был отменен концерт этой исполнительницы в Улан-Удэ.
13:37:36 05-02-2024
аплодирую стоя
13:39:51 05-02-2024
Да, Люся Чеботина - наше всё!
13:48:21 05-02-2024
ПРАВИЛЬНО!!!
13:50:54 05-02-2024
Да, Люся Чеботина - наше всё! это одно и тоже только с разными фамилиями. Удивляет то, что еще кто то готов тратить свои деньги и время, чтобы ходить и смотреть на это!
13:56:51 05-02-2024
Это был юмор.
13:57:43 05-02-2024
Или вы предпочитаете Чеботину вместо Орбакайте?
13:58:02 05-02-2024
В Иркутске футбол уже давно сдох - какие еще матчи))
14:31:58 05-02-2024
Гость (13:58:02 05-02-2024) В Иркутске футбол уже давно сдох - какие еще матчи)) ... Как сдох то ? Там ФК Иркутск играет на Первенстве водокачки, как и барнаульские Динамо, молодёжка Иркутская, на КФК играет
14:21:04 05-02-2024
Слушайте свою любимую песню валенки...
15:19:51 05-02-2024
Гость (14:21:04 05-02-2024) Слушайте свою любимую песню валенки...... Если тебе кроме кристины обрыгайте слушать нечего, так, может, ты сам валенок?
15:16:37 05-02-2024
Чем Орбакайте не угодила, просветите?
16:00:04 05-02-2024
Алекс (15:16:37 05-02-2024) Чем Орбакайте не угодила, просветите?... Скоро и за подобные вопросы, можно будет себе переключений нажить. Отменили и отменили, не пришли за теми кто билеты покупал, уже хорошо
18:14:24 05-02-2024
Алекс (15:16:37 05-02-2024) Чем Орбакайте не угодила, просветите?... Безголосая дочь любительницы голубых и прибалта, откуда гадят России больше, чем на украине. Но это не важно, дети за родителей не отвечают, важно что она сама такая, как макаревичи, пугалкины и прочая сбежавшая шушера.
18:42:43 05-02-2024
Ее надо в обще не пущать в россию.
21:21:50 05-02-2024
Так-то она нормальная певица и танцовщица.Много раз в нашем славном городе во Дворце спорта и зрелищ выступала.Но подошло время и гегемон как заорёт:сосиска,сарделька,все заграничные долларовые счёта лишу,самкой собаки буду,век воли не видать,на одни таблетки начнёшь работать.Тут она и осеклась.У неё же коттедж в майами бич би ю эси.Может немного как-нибудь на рубли в турне по Сибири.
07:57:03 06-02-2024
Гость (21:21:50 05-02-2024) Так-то она нормальная певица и танцовщица.Много раз в нашем... В советские времена в худсамодеятельности голоса у девушек лучше были. А певицы типа Орбакайте не поют, а мяукают.Если б не её скандальная мамашка, вряд ли бы она стала певицей вообще.
09:40:28 06-02-2024
Гость. (07:57:03 06-02-2024) В советские времена в худсамодеятельности голоса у девушек л... "Мамашка" у нее не скандальная
11:54:14 06-02-2024
Гость (09:40:28 06-02-2024) "Мамашка" у нее не скандальная... А как же еще в СССР скандал в Ленинградской гостинице? А когда она на съемках "Женщина которая поет" порвала бедной женщине второму режиссеру ее единственную шубу и не возместила ущерб? Пугачева самая настоящая скандальная хабалка по всей своей хабалистой жизни, и хорошо, что она в ИсраИле сдохнет безвестно.
13:44:28 06-02-2024
Она певица № 1 и ею останется. И никакая современная шушера с шептанием слов и глотанием окончаний ее не перепоет!
04:28:58 15-02-2024
Гость (13:44:28 06-02-2024) Она певица № 1 и ею останется. И никакая современная шушера ... Кто? Кристина или Алла?