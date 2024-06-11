Кондиционеры! Где? Теперь и на юге. Барнаульский "Глобалтек" открыл филиал в Сочи

И предлагает местным жителям создать комфортный микроклимат в помещении

11 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K4nbC

Кондиционер / Фото: globaltek22.ru

"Кондиционеры! Где? В "Глобалтеке!" Пожалуй, каждый (или почти) барнаулец слышал эту фразу по радио. А между тем это не просто вирусный аудиоролик, а реклама надежной, современной и динамично развивающейся компании. "Глобалтек" буквально за четыре года вырос с пары человек действительно в "глобал" и завоевал признание горожан, став одной из популярных компаний по установке и обслуживанию кондиционеров в Барнауле. А теперь филиал есть и в Сочи.

А как известно, кондиционер в Сочи – не просто нужная вещь, а незаменимый атрибут комфортной жизни. Если вы недавно купили там жилье, а, может, давно мечтаете создать комфортный микроклимат в своем доме, звоните в "Глобалтек".

Почему компанию выбирают?

А все потому, что она работает качественно, в срок и "под ключ". Это значит, что купить, заказать установку и последующее обслуживание системы кондиционирования можно в одном месте и без лишних хлопот.

Бесплатный замер, прозрачный расчет, индивидуальный подход, наличие на складах и собственное производство – это все про "Глобалтек".

"Ответственный и трепетный подход к делу вызывает отклик и доверие у наших партнеров. Мы всегда делаем работу так, чтобы клиент мог рекомендовать нас другим", – говорят в "Глобалтеке".

Кстати, компания специализируется не только на кондиционировании, но и на видеонаблюдении, вентиляции, системах контроля и управления доступом (СКУД) и локальных сетях.

Специалисты предлагают услуги по проектированию и монтажу для частных и юридических лиц, а также для стратегически важных организаций. Кроме того, работают с оптовыми покупателями.

С чего начать установку кондиционера?

Клиенты могут бесплатно пригласить специалиста на объект, чтобы получить профессиональное решение в рамках своего бюджета (по секрету: это ни к чему не обязывает).

Узнать подробнее можно по телефону +7-913-210-06-70.

Кондиционеры! Где? В "Глобалтеке". В Барнауле. И на юге. Звоните.

"Глобалтек"

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 3, ТЦ "7 континент"

Тел: 600-670, +7-913-210-06-70

СайтООО "Глобалтек"

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