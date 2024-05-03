Конфискованное у граждан оружие отправят на нужды СВО
Речь идет о тех единицах, которые собираются утилизировать
03 мая 2024, 19:23, ИА Амител
Изъятое у граждан огнестрельное оружие, которое подлежит утилизации, теперь будет направляться на нужды спецоперации. Как сообщает "Федпресс", об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
В ходе заседания рабочей группы по спецоперации он сообщил, что сейчас большая часть подобного оружия подлежит утилизации. При этом оно не потеряло своих функций и может быть использовано военными.
"Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, оно исправно и может быть использовано. Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии", – заявил Турчак.Политик также сообщил, что на нужды СВО пойдет оружие, которое собственники передали в Росгвардию по своей воле для утилизации. Кроме того, это коснется и тех единиц вооружения, переданного на хранение и не забираемого более года.
19:39:26 03-05-2024
Как неизвестно как хранимое "оружие" может быть применено в военной операции?
А если оно не выстрелит?
19:57:03 03-05-2024
Гость (19:39:26 03-05-2024) Как неизвестно как хранимое "оружие" может быть применено в ... А если его перед отправкой проверят? Пристреляют, смажут и т.д.? В твоей головушке-бестолковушке такое даже не рассматривалось?
21:20:01 03-05-2024
Гость (19:57:03 03-05-2024) А если его перед отправкой проверят? Пристреляют, смажут и т... Под кого пристреляют? У всех хлеборезки и глаза разные?
21:57:48 03-05-2024
Гость (21:20:01 03-05-2024) Под кого пристреляют? У всех хлеборезки и глаза разные?... Даже если ты будешь Отстоем из "Горячих голов" с повышенным перфорированным косоглазием, попавшим по недомыслию (неизвестно чьему) на СВО, тебе позволят подогнать ствол под твои раскосые некрасивые глазки. Хотя не переживай. Тебе, с таким диагнозом, даже вилку не доверят. Сам себе глазоньки выколешь.
07:21:39 04-05-2024
Гость (21:57:48 03-05-2024) Даже если ты будешь Отстоем из "Горячих голов" с повышенным ... Ни чё тебя колбасит . Что куришь, ботик? От армии освобождён, по дурки?
20:24:56 03-05-2024
Гость (19:39:26 03-05-2024) Как неизвестно как хранимое "оружие" может быть применено в ...
Вначале пристрелка,опробирование,потом стрельба по мишеням.
20:09:42 03-05-2024
Интересно какое оружие, дробовики чтоли ?
23:18:16 03-05-2024
Сергей (20:09:42 03-05-2024) Интересно какое оружие, дробовики чтоли ?... Дробовиками дроны научились сбивать.
21:07:51 03-05-2024
Это провокация какая-то. У граждан боевого оружия не должно быть. Может изъятое в ОПГ, современное, импортное.
21:42:06 03-05-2024
В основном на СВО пойдёт охотничьи ружья, это дополнение к антидроновым.
22:51:48 03-05-2024
мда...