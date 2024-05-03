Конфискованное у граждан оружие отправят на нужды СВО

Речь идет о тех единицах, которые собираются утилизировать

03 мая 2024, 19:23, ИА Амител

Пистолет и патроны / Фото: unsplash.com

Изъятое у граждан огнестрельное оружие, которое подлежит утилизации, теперь будет направляться на нужды спецоперации. Как сообщает "Федпресс", об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

В ходе заседания рабочей группы по спецоперации он сообщил, что сейчас большая часть подобного оружия подлежит утилизации. При этом оно не потеряло своих функций и может быть использовано военными.

"Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, оно исправно и может быть использовано. Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии", – заявил Турчак.Политик также сообщил, что на нужды СВО пойдет оружие, которое собственники передали в Росгвардию по своей воле для утилизации. Кроме того, это коснется и тех единиц вооружения, переданного на хранение и не забираемого более года.