Конфискованные сигареты предложили отправлять на СВО

Изъятый алкоголь тоже не стоит ликвидировать, указал депутат

06 октября 2023, 12:44, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили конфискованные сигареты и вейпы отправлять на СВО после проверки их качества, пишет "Парламентская газета".

Депутат Ярослав Нилов отметил, что изъятые сигареты могут быть качественными.

"Надо проверить безопасность. Если это качественный табак, то, конечно, можно найти применение – отправлять в армию, в зону СВО, в тюрьмы", – указал он, подчеркнув, что сигареты входят в отправляемую на фронт гуманитарную помощь.

Контрафактный алкоголь, по его мнению, тоже не стоит ликвидировать. Его можно использовать, например, для производства очистительных средств.