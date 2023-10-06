Конфискованные сигареты предложили отправлять на СВО
Изъятый алкоголь тоже не стоит ликвидировать, указал депутат
06 октября 2023, 12:44, ИА Амител
В Госдуме предложили конфискованные сигареты и вейпы отправлять на СВО после проверки их качества, пишет "Парламентская газета".
Депутат Ярослав Нилов отметил, что изъятые сигареты могут быть качественными.
"Надо проверить безопасность. Если это качественный табак, то, конечно, можно найти применение – отправлять в армию, в зону СВО, в тюрьмы", – указал он, подчеркнув, что сигареты входят в отправляемую на фронт гуманитарную помощь.
Контрафактный алкоголь, по его мнению, тоже не стоит ликвидировать. Его можно использовать, например, для производства очистительных средств.
"Вообще ничего не надо уничтожать, надо все перерабатывать и использовать по назначению, если это безопасно", – добавил Нилов.
12:49:24 06-10-2023
хозяйственный
12:55:21 06-10-2023
Да ну?! А чеж тогда тракторами давили всякие санкционные продукты? И хвалились этим безумием. Герыч изъятый тоже не сжигайте.
15:05:25 06-10-2023
Гость (12:55:21 06-10-2023) Да ну?! А чеж тогда тракторами давили всякие санкционные про... А Вы реально думаете, что его сжигают??????????????????
15:36:59 06-10-2023
напоказ какую-то часть конечно ликвидируют.
15:47:23 06-10-2023
Гость (15:05:25 06-10-2023) А Вы реально думаете, что его сжигают??????????????????... Ну я обязан так думать. Иначе для кого старается ТВ?
12:58:59 06-10-2023
добрый дядя.... а как же реклама курения?