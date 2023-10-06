НОВОСТИОбщество

Конфискованные сигареты предложили отправлять на СВО

Изъятый алкоголь тоже не стоит ликвидировать, указал депутат

06 октября 2023, 12:44, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили конфискованные сигареты и вейпы отправлять на СВО после проверки их качества, пишет "Парламентская газета".

Депутат Ярослав Нилов отметил, что изъятые сигареты могут быть качественными.

"Надо проверить безопасность. Если это качественный табак, то, конечно, можно найти применение – отправлять в армию, в зону СВО, в тюрьмы", – указал он, подчеркнув, что сигареты входят в отправляемую на фронт гуманитарную помощь.

Контрафактный алкоголь, по его мнению, тоже не стоит ликвидировать. Его можно использовать, например, для производства очистительных средств.

"Вообще ничего не надо уничтожать, надо все перерабатывать и использовать по назначению, если это безопасно", – добавил Нилов.

Из Барнаула на СВО отправили уникальный трактор

Аналога этой модели нет, она создана непосредственно под запросы военнослужащих
НОВОСТИОбщество
СВО Госдума инициативы алкоголь Сигареты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:49:24 06-10-2023

хозяйственный

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:21 06-10-2023

Да ну?! А чеж тогда тракторами давили всякие санкционные продукты? И хвалились этим безумием. Герыч изъятый тоже не сжигайте.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:25 06-10-2023

Гость (12:55:21 06-10-2023) Да ну?! А чеж тогда тракторами давили всякие санкционные про... А Вы реально думаете, что его сжигают??????????????????

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:59 06-10-2023

напоказ какую-то часть конечно ликвидируют.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:23 06-10-2023

Гость (15:05:25 06-10-2023) А Вы реально думаете, что его сжигают??????????????????... Ну я обязан так думать. Иначе для кого старается ТВ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:59 06-10-2023

добрый дядя.... а как же реклама курения?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров