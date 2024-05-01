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Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России

Сейчас документ находится на стадии подписания президентом США Джо Байденом

01 мая 2024, 08:35, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com
Американский флаг / Фото: unsplash.com

Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верхнюю палату органа.

Документ предполагает запрет на импорт урана через 90 дней после вступления в силу и будет действовать до января 2028 года.  Инициатива позволяет Минэнерго США выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, согласованных действующим американским законодательством.

Сейчас документ находится на стадии подписания президентом США Джо Байденом.

Политика

Комментарии 7

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dok_CФ

09:00:43 01-05-2024

Т.е. мы продаём (поставляем) дружественной стране стратегические ресурсы, интересно насколько обогащённый?

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Гость

15:45:45 01-05-2024

dok_CФ (09:00:43 01-05-2024) Т.е. мы продаём (поставляем) дружественной стране стратегиче... ищите сделка гор черномырдин!!! там не то что в офигительных объёмах до сегодняшнего дня!!! там ещё и в таком количестве, что у нас теперь его почти нет, а у них на тысячу лет вперёд!!! че ж так не взбрыкивать ножкой - теперь брать не будем... нас как лохов...!?

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Гость

20:13:52 01-05-2024

Гость (15:45:45 01-05-2024) ищите сделка гор черномырдин!!! там не то что в офигительных... Бред не собирайте с помоек.

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Грыша

10:12:19 01-05-2024

Дык мы и сами можем подвезти... В изделии...

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Гость

10:43:02 01-05-2024

Так они его уже скупили за последние пару лет в рекордных количествах.

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Гость

16:59:57 01-05-2024

Гость (10:43:02 01-05-2024) Так они его уже скупили за последние пару лет в рекордных ко... Он не производится в рекордных количествах. Качественный обогащенный уран могут производить не только лишь все.

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Гость

15:43:58 01-05-2024

Давно пора прекратить поставки врагам всех природных ресурсов, а также способствовать срыву поставок коалиции США по всему миру как они работают против нас. Или снова будем слушать мля мля и соплежуйство насчет неуместности ответок способствующих нагло и открыто поражению России???

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