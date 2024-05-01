Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России

Сейчас документ находится на стадии подписания президентом США Джо Байденом

01 мая 2024, 08:35, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верхнюю палату органа.

Документ предполагает запрет на импорт урана через 90 дней после вступления в силу и будет действовать до января 2028 года. Инициатива позволяет Минэнерго США выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, согласованных действующим американским законодательством.

Сейчас документ находится на стадии подписания президентом США Джо Байденом.