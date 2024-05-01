Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России
Сейчас документ находится на стадии подписания президентом США Джо Байденом
01 мая 2024, 08:35, ИА Амител
Американский флаг / Фото: unsplash.com
Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верхнюю палату органа.
Документ предполагает запрет на импорт урана через 90 дней после вступления в силу и будет действовать до января 2028 года. Инициатива позволяет Минэнерго США выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, согласованных действующим американским законодательством.
Сейчас документ находится на стадии подписания президентом США Джо Байденом.
09:00:43 01-05-2024
Т.е. мы продаём (поставляем) дружественной стране стратегические ресурсы, интересно насколько обогащённый?
15:45:45 01-05-2024
dok_CФ (09:00:43 01-05-2024) Т.е. мы продаём (поставляем) дружественной стране стратегиче... ищите сделка гор черномырдин!!! там не то что в офигительных объёмах до сегодняшнего дня!!! там ещё и в таком количестве, что у нас теперь его почти нет, а у них на тысячу лет вперёд!!! че ж так не взбрыкивать ножкой - теперь брать не будем... нас как лохов...!?
20:13:52 01-05-2024
Гость (15:45:45 01-05-2024) ищите сделка гор черномырдин!!! там не то что в офигительных... Бред не собирайте с помоек.
10:12:19 01-05-2024
Дык мы и сами можем подвезти... В изделии...
10:43:02 01-05-2024
Так они его уже скупили за последние пару лет в рекордных количествах.
16:59:57 01-05-2024
Гость (10:43:02 01-05-2024) Так они его уже скупили за последние пару лет в рекордных ко... Он не производится в рекордных количествах. Качественный обогащенный уран могут производить не только лишь все.
15:43:58 01-05-2024
Давно пора прекратить поставки врагам всех природных ресурсов, а также способствовать срыву поставок коалиции США по всему миру как они работают против нас. Или снова будем слушать мля мля и соплежуйство насчет неуместности ответок способствующих нагло и открыто поражению России???