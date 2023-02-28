Конькобежец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России

Ранее спортсмен стал чемпионом страны в спринтерском многоборье

28 февраля 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт"

Барнаулец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России по конькобежному спорту, сообщает "Алтайский спорт".

В Коломне воспитанник СШОР "Клевченя" завоевал две золотые медали, сначала ему покорился спринт на 500 метров, а на следующий день – дистанция вдвое длиннее.

В январе Муштаков стал чемпионом страны в спринтерском многоборье, а до этого его признали лучшим алтайским спортсменом в 2022 году.