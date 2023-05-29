Как отразятся изменения на участниках рынка?

29 мая 2023, 16:01, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqJ3K11a

Ноутбук. Покупки / Фото: freepik.com

Ещё недавно многие торговые площадки в интернете предлагали покупателям лишь определённую категорию товаров. Так, например, успешно стартовали строительные интернет-магазины, сайты, где можно заказать автозапчасти. Узконаправленная ассортиментная политика облегчала продавцам поиск партнёров-поставщиков и позволяла точно анализировать покупательский спрос. Что изменилось?

Расширение ассортимента

Стремительно растущая конкуренция заставила многих игроков рынка пополнить традиционный ассортимент сопутствующими товарами.

Например, в таких крупных интернет-магазинах строительных материалов, как https://www.bafus.ru/ теперь можно заказать ещё и:

автохимию;

спецодежду;

средства гигиены и косметику.

Аналогичную картину можно наблюдать, например, и в магазинах, которые продают товары для сна. Теперь там можно найти не только мебель, а ещё светотехнику и даже декоративные интерьерные аксессуары.

Кто остаётся в плюсе?

По мнению экспертов, превращение узкоспециализированных интернет-магазинов в крупные торговые точки с продуманным ассортиментом позволяет ощутимо наращивать товарооборот.

Компании, которые не хотят изменений, могут не выдержать конкуренции и уйти с рынка. Исключение составляют магазины, которые торгуют разнообразным эксклюзивом – дорогими часами, уникальными подарками премиум-класса, брендовой люксовой парфюмерией.

Следует отметить, что и покупатели с энтузиазмом воспринимают тенденцию, ведь теперь на одном сайте можно приобрести любые необходимые товары.

Существует ещё один важный нюанс – сопутствующая продукция, как правило, должна быть тщательно подобрана и включать в себя самые востребованные и популярные позиции.

Что касается цен, если предлагаемые скидки затрагивают весь ассортимент, то это позволяет покупателям экономить на изделиях из разных товарных групп.

Так что трансформация интернет-магазинов в виртуальные универмаги работает на все заинтересованные стороны. И в ближайшем будущем подобная тенденция может превратиться в доминирующую маркетинговую стратегию.

ООО "Бафус"

Адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, 2, стр. 9, оф. 1

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