Конкурс чучел с призовым фондом в 170 тысяч рублей проведут на Алтае

Автор лучшей работы получит 50 тысяч рублей

11 февраля 2024, 21:31, ИА Амител

Масленичное чучело / Фото: barnaul.org

Призовой фонд конкурса креативных чучел в Алтайском крае составит 170 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Конкурс креативных чучел состоится на фестивале "Сибирская масленица", который пройдет 16 марта в Новотырышкино. Участникам нужно смастерить из натуральных материалов необычное чучело ростом выше полутора метров. Основное условие – придерживаться масленичных традиций при создании чучела.

Победитель конкурса получит 50 тысяч рублей. Всего определят шестерых призеров.