Конкурс чучел с призовым фондом в 170 тысяч рублей проведут на Алтае
Автор лучшей работы получит 50 тысяч рублей
11 февраля 2024, 21:31, ИА Амител
Масленичное чучело / Фото: barnaul.org
Призовой фонд конкурса креативных чучел в Алтайском крае составит 170 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Конкурс креативных чучел состоится на фестивале "Сибирская масленица", который пройдет 16 марта в Новотырышкино. Участникам нужно смастерить из натуральных материалов необычное чучело ростом выше полутора метров. Основное условие – придерживаться масленичных традиций при создании чучела.
Победитель конкурса получит 50 тысяч рублей. Всего определят шестерых призеров.
22:08:43 11-02-2024
Антон Ш. может из хлеба слепить
09:46:41 12-02-2024
Хм... Ну то есть языческий праздник - это отлично и скрепно?) Или кто-нибудь уже заявление написал?