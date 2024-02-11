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Конкурс чучел с призовым фондом в 170 тысяч рублей проведут на Алтае

Автор лучшей работы получит 50 тысяч рублей

11 февраля 2024, 21:31, ИА Амител

Масленичное чучело / Фото: barnaul.org
Масленичное чучело / Фото: barnaul.org

Призовой фонд конкурса креативных чучел в Алтайском крае составит 170 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Конкурс креативных чучел состоится на фестивале "Сибирская масленица", который пройдет 16 марта в Новотырышкино. Участникам нужно смастерить из натуральных материалов необычное чучело ростом выше полутора метров. Основное условие – придерживаться масленичных традиций при создании чучела.

Победитель конкурса получит 50 тысяч рублей. Всего определят шестерых призеров.

Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

22:08:43 11-02-2024

Антон Ш. может из хлеба слепить

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Гость

09:46:41 12-02-2024

Хм... Ну то есть языческий праздник - это отлично и скрепно?) Или кто-нибудь уже заявление написал?

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