Конкурс для наставников стартует в Алтайском крае

Рассказываем, как принять в нем участие

07 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Бизнес. Наставничество / Фото: yanalya on Freepik

Минэкономразвития Алтайского края начало принимать заявки на участие в ежегодном конкурсе "Лучшие практики наставничества". Побороться за победу могут в том числе и участники национального проекта "Производительность труда".

Кто может принять участие в конкурсе?

Участвовать в конкурсе могут компании из разных сфер деятельности:

участники национального проекта "Производительность труда". Для них есть сразу три номинации: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Профессиональное развитие молодежи", "Цифровые инновации на предприятии";

компании, которые не участвуют в указанном нацпроекте. Для них номинация – "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда";

организации сферы индустрии гостеприимства (это тоже именно для тех, кто не участвовал в нацпроекте). Они подают заявку в номинации "Наставничество в индустрии гостеприимства".

Когда и как можно подать заявку?

Заявки принимаются с 2 мая по 12 июля 2024 года по адресу: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 118, каб. 206 (понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00, пятница – с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).

Как будут выбирать победителя?

Отбирать заявки будет экспертный совет. Представленную практику оценят на результативность, эффективность, уникальность и по другим параметрам.

Где узнать подробности?

Конкурсная документация размещена на Инновационном портале Алтайского края в разделе "Поддержка"/"Конкурсы". Также получить информацию можно в управлении инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края (пишите на почту innov@alregn.ru). За конкурс отвечает Людмила Куркова, телефон: (3852) 20-65-60, e-mail: innov@alregn.ru; kurkova@alregn.ru.

Нацпроект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях (с объемом годовой выручки от 400 млн рублей). В числе участников компании базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля.