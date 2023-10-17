Рассказываем, как принять в нем участие

17 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Флаг России / Фото: natanaelginting / Freepik

"Единая Россия" дала старт Всероссийскому онлайн-конкурсу "30 лет Конституции России – проверь себя!". Он проходит на сайте constitution.er.ru. Рассказываем, как стать его участником.

Когда проходит конкурс?

Конкурс продлится до 25 ноября 2023 года. Итоги подведут до 30 ноября, а награждение победителей состоится в декабре.

Как стать участником?

Да все просто. Заходите на сайте constitution.er.ru, регистрируйтесь и проходите тест. Но перед этим там же можно ознакомиться с Основным законом Российской Федерации, изучить основные вехи его развития. Участвовать могут все желающие старше 18 лет.

Участникам предстоит ответить на десять вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста дается 10 минут. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Что получат победители?

Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат.

Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время.

Но главное, что даст конкурс – просветительское значение. Так, по словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, во время недавнего изменения главного закона страны в него внесли ряд социальных поправок. А затем приняли соответствующие федеральные законы, но не все жители об этом знают.

"Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки", – сказал Клишас.

Помимо этого, по инициативе "Единой России" в регионах состоится более 600 мероприятий, посвященных Конституции: викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки "Единой России". В школах пройдут профильные уроки, в вузах – лекции.