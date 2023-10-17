Конкурс к 30-летию Конституции РФ стартовал в России
Рассказываем, как принять в нем участие
17 октября 2023, 15:00, ИА Амител
"Единая Россия" дала старт Всероссийскому онлайн-конкурсу "30 лет Конституции России – проверь себя!". Он проходит на сайте constitution.er.ru. Рассказываем, как стать его участником.
Когда проходит конкурс?
Конкурс продлится до 25 ноября 2023 года. Итоги подведут до 30 ноября, а награждение победителей состоится в декабре.
Как стать участником?
Да все просто. Заходите на сайте constitution.er.ru, регистрируйтесь и проходите тест. Но перед этим там же можно ознакомиться с Основным законом Российской Федерации, изучить основные вехи его развития. Участвовать могут все желающие старше 18 лет.
Участникам предстоит ответить на десять вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста дается 10 минут. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.
Что получат победители?
Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат.
Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время.
Но главное, что даст конкурс – просветительское значение. Так, по словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, во время недавнего изменения главного закона страны в него внесли ряд социальных поправок. А затем приняли соответствующие федеральные законы, но не все жители об этом знают.
"Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки", – сказал Клишас.
Помимо этого, по инициативе "Единой России" в регионах состоится более 600 мероприятий, посвященных Конституции: викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки "Единой России". В школах пройдут профильные уроки, в вузах – лекции.
17:52:29 17-10-2023
Здравствуйте! помогите, пожалуйста. не знаю как быть. Я начала регистрироваться,чтобы пройти тест, получила код и у меня отключился телефон. тест я даже не открыл. не успела. а теперь никак не могу пройти. начинаю регистрироваться, а мне пишут пользователь зарегистрирован. Могу я пройти тест и как?
22:51:32 10-11-2023
Марина (17:52:29 17-10-2023) Здравствуйте! помогите, пожалуйста. не знаю как быть. Я нача... У меня точно такая же ситуация
01:25:03 13-11-2023
Марина (17:52:29 17-10-2023) Здравствуйте! помогите, пожалуйста. не знаю как быть. Я нача. Поменяйте номер телефона или почту.... У меня получилось...
17:53:55 17-10-2023
Адам Кадыров должен стать победителем. А награду герою должен вручить лично гарант
21:02:27 17-10-2023
Ну не знаю... В Конституции нам рассказывают о светском государстве, верховенстве закона, равенстве граждан и отсутствии цензуры. Если мне захочется почитать что-то из фантастики, то найдутся книги и поинтереснее.
17:37:09 27-10-2023
Здравствуйте! помогите, пожалуйста. не знаю как быть. Я начала регистрироваться,чтобы пройти тест, получила код и у меня отключился телефон. тест я даже не открыл. не успела. а теперь никак не могу пройти. начинаю регистрироваться, а мне пишут пользователь зарегистрирован. Могу я пройти тест и как?
13:54:51 31-10-2023
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я прошла тестирование, но сертификат на электронку не пришёл, где его можно ещё скачать.
14:03:35 31-10-2023
Татьяна (13:54:51 31-10-2023) Добрый день! Подскажите пожалуйста, я прошла тестирование, н... Здравствуйте, вот такая же ситуация 😏
20:11:40 31-10-2023
Татьяна (13:54:51 31-10-2023) Добрый день! Подскажите пожалуйста, я прошла тестирование, н... такая же ситация
18:58:31 31-10-2023
Свердловская область. На работе настоятельно "попросили" проголосовать 31 ноября, т.е. после окончания конкурса. Плюс еще и родственников/ друзей попросить поучаствовать. И не просто поучаствовать, а отчитаться с предоставлением сертификата. На район пришла "разнарядка" сколько человек должно принять участие. ЕР ДОСТАЛА!!!
19:29:53 07-11-2023
Не скачал сертификат, как можно получить его занова
23:44:58 10-11-2023
Где мой сертификат? На электронку так и не пришёл. В Тлг тоже не отвечают. Сертификат нужен для отчёта на работе 🙃